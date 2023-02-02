https://ria.ru/20230202/donetsk-1849251684.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:16

2023-02-02T14:16

2023-02-02T14:26

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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ранее в ведомстве сообщали, что украинские войска в четверг выпустили 13 снарядов такого же калибра по Петровскому району города и еще четыре снаряда по Петровскому и Кировскому районам.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230202/poteri-1849128664.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины