https://ria.ru/20230202/donetsk-1849142168.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив за 10 минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:43

2023-02-02T09:43

2023-02-02T10:21

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив за 10 минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В 9:20 было выпущено еще три снаряда такого же калибра по указанному району города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были переданы немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк