https://ria.ru/20230202/donetsk-1849142168.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив за 10 минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:43
2023-02-02T09:43
2023-02-02T10:21
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив за 10 минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В 9:20 было выпущено еще три снаряда такого же калибра по указанному району города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были переданы немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
09:43 02.02.2023 (обновлено: 10:21 02.02.2023)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили девять снарядов по Кировскому району Донецка