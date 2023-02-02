https://ria.ru/20230202/dokumenty-1849358297.html
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.02.2023
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ
Секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:17
2023-02-02T19:17
2023-02-02T19:23
владимир путин
россия
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архива поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
https://ria.ru/20230202/tashkent-1849211236.html
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владимир путин, россия
19:17 02.02.2023 (обновлено: 19:23 02.02.2023)
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ
Путин заявил, что в России будут и дальше рассекречивать документы, связанные с ВОВ