https://ria.ru/20230202/dokumenty-1849358297.html

Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ

Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.02.2023

Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ

Секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:17

2023-02-02T19:17

2023-02-02T19:23

владимир путин

россия

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архива поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

https://ria.ru/20230202/tashkent-1849211236.html

россия

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владимир путин, россия