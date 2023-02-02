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Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ - РИА Новости, 02.02.2023
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ
Секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:17
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владимир путин
россия
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архива поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
19:17 02.02.2023 (обновлено: 19:23 02.02.2023)
 
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ

Путин заявил, что в России будут и дальше рассекречивать документы, связанные с ВОВ

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архива поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 12:34
В Ташкенте отметили 80-летие победы в Сталинградской битве
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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