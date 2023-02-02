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Турчак анонсировал скорое представление доклада по вопросам спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/doklad-1849366980.html
Турчак анонсировал скорое представление доклада по вопросам спецоперации
Турчак анонсировал скорое представление доклада по вопросам спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Турчак анонсировал скорое представление доклада по вопросам спецоперации
Доклад координационной парламентской группы по вопросам спецоперации скоро будет представлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:50
2023-02-02T21:37
специальная военная операция на украине
андрей турчак
россия
единая россия
владимир путин
брянская область
александр богомаз
курская область
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доклад координационной парламентской группы по вопросам спецоперации скоро будет представлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Он добавил, что также заехал с губернатором Брянской области Александром Богомазом к мобилизованным, которые сейчас служат на границе."Опыт Брянской области без преувеличения можно назвать передовым. В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит. На каждый взвод - по полевой кухне и бане. Парни довольны, губернатора благодарят. Так происходит, когда налажена нормальная рабочая коммуникация региональных властей с вертикалью Минобороны на местах, когда все одинаково понимают задачи и бросают все имеющиеся ресурсы на их решение. Без перетягивания одеяла и "перевода стрелок", - подчеркнул политик.Турчак также уточнил, что координационная группа доложит главе государства и о лучших примерах работы по вопросам спецоперации."Где что нужно, где чего не хватает – включается губернатор, помогает, проявляет инициативу, не дожидаясь команд сверху. Такая система выстроена на Брянщине, в Белгородской и Курской областях. И это пример того, как нужно и должно решать вопросы в условиях СВО", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849173931.html
россия
брянская область
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андрей турчак, россия, единая россия, владимир путин, брянская область, александр богомаз, курская область
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Россия, Единая Россия, Владимир Путин, Брянская область, Александр Богомаз, Курская область
19:50 02.02.2023 (обновлено: 21:37 02.02.2023)
 
Турчак анонсировал скорое представление доклада по вопросам спецоперации

Турчак анонсировал скорое представление президенту доклада по вопросам спецоперации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Доклад координационной парламентской группы по вопросам спецоперации скоро будет представлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"В полевых условиях собираем фактуру к первому докладу Рабочей группы по вопросам СВО. Отсюда все видится иначе, чем из рабочих кабинетов и сводок новостей. Скоро представим его президенту", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также заехал с губернатором Брянской области Александром Богомазом к мобилизованным, которые сейчас служат на границе.
"Опыт Брянской области без преувеличения можно назвать передовым. В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит. На каждый взвод - по полевой кухне и бане. Парни довольны, губернатора благодарят. Так происходит, когда налажена нормальная рабочая коммуникация региональных властей с вертикалью Минобороны на местах, когда все одинаково понимают задачи и бросают все имеющиеся ресурсы на их решение. Без перетягивания одеяла и "перевода стрелок", - подчеркнул политик.
Турчак также уточнил, что координационная группа доложит главе государства и о лучших примерах работы по вопросам спецоперации.
"Где что нужно, где чего не хватает – включается губернатор, помогает, проявляет инициативу, не дожидаясь команд сверху. Такая система выстроена на Брянщине, в Белгородской и Курской областях. И это пример того, как нужно и должно решать вопросы в условиях СВО", - заключил парламентарий.
Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакРоссияЕдиная РоссияВладимир ПутинБрянская областьАлександр БогомазКурская область
 
 
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