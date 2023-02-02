https://ria.ru/20230202/dobrovolets-1849135484.html

Добровольцы из Турции прибыли на Запорожье, чтобы воевать против ВСУ

Добровольцы из Турции прибыли на Запорожье, чтобы воевать против ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023

Добровольцы из Турции прибыли на Запорожье, чтобы воевать против ВСУ

Добровольцы из Турции начали проходить боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:57

2023-02-02T08:57

2023-02-02T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

турция

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Добровольцы из Турции начали проходить боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции, сообщил корреспондент РИА Новости. Будущий боец рассказал, что несколько лет учился в университете в Москве, хорошо познакомился с русской культурой и завел много близких друзей. Говоря о боевом опыте, Кузон пояснил, что в свое время служил в армии у себя на родине, но не участвовал в вооруженных конфликтах. "Все знают, что террористов спонсируют США, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь", — добавил он, отвечая на вопрос, как он в целом относится к конфликтам в Сирии и на Украине. Доброволец из Турции с позывным Лаз также указал на схожесть ситуаций на Ближнем Востоке и в постсоветской республике. Доброволец добавил, что сейчас он и его соотечественники тренируются и привыкают к новым армейским стандартам."Отношения с однополчанами очень хорошие. Был очень теплый прием", — поделился он. По словам Лаза, все родные поддержали его решение пойти добровольцем и многие его друзья готовы приехать вслед за ним.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230202/poteri-1849128664.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845411446.html

https://ria.ru/20230201/otdykh-1849007022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, украина, россия