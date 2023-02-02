Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли ДНР, выпустив 99 боеприпасов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания в Донецке
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 99 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 20 обстрелов.