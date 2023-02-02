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Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/dnr-1849112428.html
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T00:54
2023-02-02T00:54
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецк
украина
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 20 обстрелов.
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происшествия, россия, донецк, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
00:54 02.02.2023
 
Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли ДНР, выпустив 99 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания в Донецке
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 99 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 20 обстрелов.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 19:44Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкУкраинаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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