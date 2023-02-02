Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки

"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 99 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.