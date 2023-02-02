Рейтинг@Mail.ru
Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/dengi-1849361362.html
Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых
Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых - РИА Новости, 02.02.2023
Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева призналась, что очень ограничена в выборе способов хранения сбережений, пошутив при этом, что использует для этих... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:29
2023-02-02T19:29
экономика
ксения юдаева
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104685/84/1046858419_0:134:3038:1842_1920x0_80_0_0_8e5368a2f47a516529442587de97afbe.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева призналась, что очень ограничена в выборе способов хранения сбережений, пошутив при этом, что использует для этих целей не трехлитровые банки, а коммерческие. "Я очень ограничена в выборе способов хранения сбережений. В основном я храню их в банках - не в трехлитровых, в коммерческих", - сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks. "Если говорить про валюты, я уже говорила, что моя работа состоит в том, чтобы делать рубль надежным средством сбережения. Поэтому я считаю себя обязанной подавляющую часть своих сбережений хранить в рублях", - добавила первый зампред ЦБ.
https://ria.ru/20221025/dengi-1826412917.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104685/84/1046858419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41e467d8d5b388f4aa8b23642b8b03a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ксения юдаева, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Ксения Юдаева, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
19:29 02.02.2023
 
Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых

Зампред ЦБ Юдаева пошутила, что хранит деньги в коммерческих банках, а не трехлитровых

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Центрального Банка РФ Ксения Юдаева
Первый заместитель председателя Центрального Банка РФ Ксения Юдаева - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Центрального Банка РФ Ксения Юдаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева призналась, что очень ограничена в выборе способов хранения сбережений, пошутив при этом, что использует для этих целей не трехлитровые банки, а коммерческие.
"Я очень ограничена в выборе способов хранения сбережений. В основном я храню их в банках - не в трехлитровых, в коммерческих", - сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.
"Если говорить про валюты, я уже говорила, что моя работа состоит в том, чтобы делать рубль надежным средством сбережения. Поэтому я считаю себя обязанной подавляющую часть своих сбережений хранить в рублях", - добавила первый зампред ЦБ.
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября 2022, 02:17
Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги
 
ЭкономикаКсения ЮдаеваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала