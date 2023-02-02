https://ria.ru/20230202/dengi-1849361362.html

Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых

Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых - РИА Новости, 02.02.2023

Юдаева пошутила, что хранит деньги в банках, но не трехлитровых

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева призналась, что очень ограничена в выборе способов хранения сбережений, пошутив при этом, что использует для этих... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:29

2023-02-02T19:29

2023-02-02T19:29

экономика

ксения юдаева

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева призналась, что очень ограничена в выборе способов хранения сбережений, пошутив при этом, что использует для этих целей не трехлитровые банки, а коммерческие. "Я очень ограничена в выборе способов хранения сбережений. В основном я храню их в банках - не в трехлитровых, в коммерческих", - сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks. "Если говорить про валюты, я уже говорила, что моя работа состоит в том, чтобы делать рубль надежным средством сбережения. Поэтому я считаю себя обязанной подавляющую часть своих сбережений хранить в рублях", - добавила первый зампред ЦБ.

https://ria.ru/20221025/dengi-1826412917.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ксения юдаева, центральный банк рф (цб рф), общество