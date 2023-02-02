https://ria.ru/20230202/deeskalatsiya-1849325705.html

Рачков: приоритетом ОДКБ остается деэскалация конфликтов

Рачков: приоритетом ОДКБ остается деэскалация конфликтов - РИА Новости, 02.02.2023

Рачков: приоритетом ОДКБ остается деэскалация конфликтов

Эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений, усилия по деэскалации конфликтных ситуаций станут одними из главных приоритетов Белоруссии... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:34

2023-02-02T17:34

2023-02-02T17:34

парламентское собрание союза беларуси и россии

минск

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений, усилия по деэскалации конфликтных ситуаций станут одними из главных приоритетов Белоруссии в ходе ее председательства в ОДКБ в 2023 году, сообщил глава постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков.Он выступил в ходе прошедшего в Госдуме РФ расширенного заседания комиссии Парламентского Собрания, в котором приняли участие представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Постоянного Комитета Союзного государства, МИДРФ.По словам парламентария, Белоруссия приняла председательство в ОДКБ в период системного кризиса международных отношений, беспрецедентного обострения военно-политической обстановки на евразийском континенте."Белоруссия, как председатель, планирует предпринять все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряжения, уменьшения конфликтного потенциала, а также на повышение взаимного доверия через совместные действия государств-членов ОДКБ, коллективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности ОДКБ", - сказал он.Еще одним приоритетом, отметил Рачков, является эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений. "Белорусская сторона предлагает провести широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц секретариата ООН, ШОС, СНГ в Минске в 2023 году", - уточнилпарламентарий.Укреплению позиций ОДКБ на международной арене, по его словам, будет способствовать расширение партнерских связей с глобальными игроками – такими, как Китай и Индия."Важнейшим приоритетом является укрепление военной составляющей ОДКБ - повышение готовности компонентов войск государств-членов организации к выполнению задач, а также укрепление военно-технического сотрудничества", - добавил Рачков.Одним из направленийработы, по словам председателя комиссии, станет также усиление аналитической составляющей, реагирование на информационные войны. "Белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу национальных аналитических институтов стратегических исследований государств-членов ОДКБ для организации системной работы в этом направлении", - сказал Рачков.Решение о приоритетах и актуальных задачах председательства Республики Беларусь в ОДКБ было принято парламентариями единогласно.Как отмечалось на заседании, важным аспектом деятельности депутатов Парламентского Собранияв 2023 году станут вопросы миграционной политики.По словам председателя комиссии, в плане работы Парламентского Собрания на 2023 год предусмотрено проведение парламентских слушаний по вопросам миграции 7 апреля в Минске, решение о подготовке которых также было принято единогласно.Важность решения миграционных проблем обозначил и председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников."Раньше миграционный вопрос был отнесен к компетенции другого комитета, но теперь его передали нам. Прибавилось очень много работы – примерно на 30-35%", - отметил депутат.Как прокомментировал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ Владимир Чижов, проблема миграции актуальна практически для всех государств."Наши страны не являются исключением. Мы должны решить вопросы о пограничных режимах, визовой политике. Недавно мы ратифицировали соглашение о создании единого визового пространства. Это очень важный шаг", - подчеркнул Чижов.Также участники заседания с учетом поправок со стороны государств-членов ОДКБ приняли проект соглашения между Парламентской Ассамблеей ОДКБ и Парламентским Собранием о предоставлении последнему статуса партнера Ассамблеи.

https://ria.ru/20230202/volgograd-1849185490.html

https://ria.ru/20230202/odkb-1849206032.html

https://ria.ru/20230124/migratsiya-1847048212.html

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Алёна Пава

минск, белоруссия, россия, одкб, госдума рф, снг