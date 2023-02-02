Рачков: приоритетом ОДКБ остается деэскалация конфликтов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков
Глава постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений, усилия по деэскалации конфликтных ситуаций станут одними из главных приоритетов Белоруссии в ходе ее председательства в ОДКБ в 2023 году, сообщил глава постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков.
"Очень символично, что наше заседание проходит в день 80-летия победы советского народа в Сталинградской битве. Мы и сегодня нуждаемся в победах на различных направлениях – в том числе, и в отстаивании наших позиций на международных площадках", - сказалРачков.
По словам парламентария, Белоруссия приняла председательство в ОДКБ в период системного кризиса международных отношений, беспрецедентного обострения военно-политической обстановки на евразийском континенте.
"Белоруссия, как председатель, планирует предпринять все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряжения, уменьшения конфликтного потенциала, а также на повышение взаимного доверия через совместные действия государств-членов ОДКБ, коллективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности ОДКБ", - сказал он.
Еще одним приоритетом, отметил Рачков, является эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений. "Белорусская сторона предлагает провести широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц секретариата ООН, ШОС, СНГ в Минске в 2023 году", - уточнилпарламентарий.
"Важнейшим приоритетом является укрепление военной составляющей ОДКБ - повышение готовности компонентов войск государств-членов организации к выполнению задач, а также укрепление военно-технического сотрудничества", - добавил Рачков.
Одним из направленийработы, по словам председателя комиссии, станет также усиление аналитической составляющей, реагирование на информационные войны. "Белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу национальных аналитических институтов стратегических исследований государств-членов ОДКБ для организации системной работы в этом направлении", - сказал Рачков.
Решение о приоритетах и актуальных задачах председательства Республики Беларусь в ОДКБ было принято парламентариями единогласно.
Как отмечалось на заседании, важным аспектом деятельности депутатов Парламентского Собранияв 2023 году станут вопросы миграционной политики.
"Сегодня миграция рассматривается не только как один из актуальных вызовов, но и как важный драйвер в области социально-экономического развития. Требуется поиск механизмов оптимизации и контроля, в том числе и на законодательном уровне,над процессами миграции для повышения их позитивного вклада в социально-экономической сфере при учете национальных интересов и приоритетов", - обозначил задачи Рачков.
По словам председателя комиссии, в плане работы Парламентского Собрания на 2023 год предусмотрено проведение парламентских слушаний по вопросам миграции 7 апреля в Минске, решение о подготовке которых также было принято единогласно.
"Целью слушаний должно быть обсуждение актуальных проблем международной миграции и появившихся в связи с этим новых вызовов и угроз, а также выработка практических рекомендаций по отношению к управлению миграционными процессами, конкретных мер, которые могут поддержать парламентарии в рамках реализации миграционной политики", - подчеркнул Рачков.
Важность решения миграционных проблем обозначил и председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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"Раньше миграционный вопрос был отнесен к компетенции другого комитета, но теперь его передали нам. Прибавилось очень много работы – примерно на 30-35%", - отметил депутат.
Как прокомментировал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ Владимир Чижов, проблема миграции актуальна практически для всех государств.
"Наши страны не являются исключением. Мы должны решить вопросы о пограничных режимах, визовой политике. Недавно мы ратифицировали соглашение о создании единого визового пространства. Это очень важный шаг", - подчеркнул Чижов.
Также участники заседания с учетом поправок со стороны государств-членов ОДКБ приняли проект соглашения между Парламентской Ассамблеей ОДКБ и Парламентским Собранием о предоставлении последнему статуса партнера Ассамблеи.