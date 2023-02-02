16:30 02.02.2023 (обновлено: 16:37 02.02.2023)
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса на 60 дней
Парламент Молдавии одобрил продление режима ЧП из-за энергокризиса еще на 60 дней
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 4 февраля, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Власти Молдавии 24 февраля прошлого года ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям инициировала продление этого режима еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Оппозиция выступила категорически против этой инициативы. Депутаты партии "Шор" предупредили о бойкоте заседания парламента еще до его начала. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этой инициативы из повестки, но их предложение не получило поддержки большинства, поэтому и они отказались участвовать в рассмотрении этого вопроса.
"Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 60 депутатов", - заявил Гросу.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям сохранит за собой право принимать экстренные решения без согласования с парламентом. По ее словам, режим ЧП позволит властям и дальше обеспечивать население природным газом и электроэнергией, также это даст возможность справиться с новой волной беженцев с Украины, если возникнет подобная необходимость. Гаврилица подчеркнула, что угроза для национальной безопасности страны сохраняется из-за ситуации в регионе.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанной Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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