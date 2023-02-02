https://ria.ru/20230202/chechnya-1849395029.html

Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики

Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики - РИА Новости, 02.02.2023

Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики

Парламент Чечни предложил дополнить название должности главы региона на чеченском языке, однако некоторые СМИ пытаются придать законопроекту отрицательную... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:01

2023-02-02T23:01

2023-02-02T23:42

общество

ахмед дудаев

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Парламент Чечни предложил дополнить название должности главы региона на чеченском языке, однако некоторые СМИ пытаются придать законопроекту отрицательную коннотацию, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, речь идет о неправильном переводе на русский язык слов "мехкан да". Некоторые средства массовой информации указали, что это означает "отец народа". Чиновник отметил, что словосочетание "мехкан да" — исторически устоявшееся среди чеченского населения. В переводе на русский оно означает "высшее должностное лицо республики"."Околожурналистские телеграм-каналы поспешили увидеть в этом название какого-то титула и пытаются придать указанному законопроекту отрицательную коннотацию. В чеченском языке "глава семьи" переводится как "хусамда", а "глава села" как "йуртда", и ни один носитель чеченского языка не воспринимает эти речевые обороты буквально как "отец семьи" или "отец села", иначе получалось бы, что в нашем регионе почти 400 "отцов сел и поселков". Поэтому смысловой перевод должности "глава республики" на чеченском звучит как "мехкан да", — написал Дудаев в Telegram-канале. Он отметил, что суть закона заключается в том, чтобы в соответствии со статьей 10 конституции республики усилить меры, направленные на сохранение и развитие культуры и самобытности чеченского народа. Дудаев также уточнил, что эти изменения вносятся для того, чтобы установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке.

https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848041735.html

https://ria.ru/20230131/zakon-1848716297.html

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общество, ахмед дудаев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)