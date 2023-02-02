https://ria.ru/20230202/byk-1849283413.html

Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину

Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину - РИА Новости, 02.02.2023

Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину

Быка, который днём появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", эвакуировали и вернули хозяину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:53

2023-02-02T15:53

2023-02-02T15:53

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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Быка, который днём появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", эвакуировали и вернули хозяину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка. Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео с быком, который пришёл к туристам в зону катания на курорте "Роза Хутор". По информации очевидцев, бык боднул трёх человек. В пресс-службе курорта "Роза Хутор" отмечали, что никто из туристов не пострадал, животное изолировали с трасс и усилили ограждающие сетки. В компании также высказывали предположение, что бык пришёл с пастбищ сочинского нацпарка. Спустя некоторое время бык, по словам очевидцев, снова пришёл на территорию "Розы Хутор". "Быка эвакуировали, вернули хозяину", - сказала представитель нацпарка. В настоящее время участковые аибгинского лесничества проводят профилактическую работу "по недопущению отпуска животных", добавили в пресс-службе нацпарка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роза хутор, происшествия, новости - туризм, краснодарский край