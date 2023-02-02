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Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230202/byk-1849283413.html
Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину
Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину - РИА Новости, 02.02.2023
Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину
Быка, который днём появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", эвакуировали и вернули хозяину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:53
2023-02-02T15:53
туризм
роза хутор
происшествия
новости - туризм
краснодарский край
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Быка, который днём появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", эвакуировали и вернули хозяину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка. Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео с быком, который пришёл к туристам в зону катания на курорте "Роза Хутор". По информации очевидцев, бык боднул трёх человек. В пресс-службе курорта "Роза Хутор" отмечали, что никто из туристов не пострадал, животное изолировали с трасс и усилили ограждающие сетки. В компании также высказывали предположение, что бык пришёл с пастбищ сочинского нацпарка. Спустя некоторое время бык, по словам очевидцев, снова пришёл на территорию "Розы Хутор". "Быка эвакуировали, вернули хозяину", - сказала представитель нацпарка. В настоящее время участковые аибгинского лесничества проводят профилактическую работу "по недопущению отпуска животных", добавили в пресс-службе нацпарка.
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роза хутор, происшествия, новости - туризм, краснодарский край
Туризм, Роза Хутор, Происшествия, Новости - Туризм, Краснодарский край
15:53 02.02.2023
 
Быка, появившегося на трассе курорта "Роза Хутор", вернули хозяину

Быка, который появился на горнолыжных трассах "Розы Хутор", эвакуировали и вернули хозяину

© Кадр видео очевидцаБык на трассе горнолыжного курорта "Роза Хутор"
Бык на трассе горнолыжного курорта Роза Хутор
© Кадр видео очевидца
Бык на трассе горнолыжного курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Быка, который днём появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", эвакуировали и вернули хозяину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка.
Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео с быком, который пришёл к туристам в зону катания на курорте "Роза Хутор". По информации очевидцев, бык боднул трёх человек. В пресс-службе курорта "Роза Хутор" отмечали, что никто из туристов не пострадал, животное изолировали с трасс и усилили ограждающие сетки. В компании также высказывали предположение, что бык пришёл с пастбищ сочинского нацпарка.
Спустя некоторое время бык, по словам очевидцев, снова пришёл на территорию "Розы Хутор".
"Быка эвакуировали, вернули хозяину", - сказала представитель нацпарка.
В настоящее время участковые аибгинского лесничества проводят профилактическую работу "по недопущению отпуска животных", добавили в пресс-службе нацпарка.
Бык на трассе горнолыжного курорта Роза Хутор
Вчера, 13:45Туризм
Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали
 
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