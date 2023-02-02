https://ria.ru/20230202/byk-1849238363.html

Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали

Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали - РИА Новости, 02.02.2023

Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали

Бык, который появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", изолирован от гостей, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:45

2023-02-02T13:45

2023-02-02T13:45

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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Бык, который появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", изолирован от гостей, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе курорта. Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео с быком, который пришёл к туристам в зону катания на курорте "Роза Хутор". По информации очевидцев, бык боднул трёх человек. "Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из отдыхающих не обращался", - рассказали в компании, добавив, что животное оперативно изолировали от гостей, а подходы к трассам усилили сетями. В пресс-службе курорта предположили, что бык сбежал с пастбищ на территории сочинского нацпарка. Однако, как сообщили РИА Новости в Сочинском национальном парке, бык не их, это, скорее, домашнее животное, сбежавшее от пастуха из села Аибги. Участковые аибгинского лесничества сейчас пытаются найти хозяина быка, наравне с этим будет проведена профилактическая работа "по недопущению отпуска животных", пояснили в ведомстве. По словам очевидца, находившегося в момент инцидента на курорте, бык, испугавшись, пытался боднуть двух человек. "Но вроде все целые, больше испуга", - сказал собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, роза хутор, сочи, краснодарский край