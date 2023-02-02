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Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
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Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали
Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали - РИА Новости, 02.02.2023
Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали
Бык, который появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", изолирован от гостей, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:45
2023-02-02T13:45
туризм
новости - туризм
роза хутор
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Бык, который появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", изолирован от гостей, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе курорта. Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео с быком, который пришёл к туристам в зону катания на курорте "Роза Хутор". По информации очевидцев, бык боднул трёх человек. "Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из отдыхающих не обращался", - рассказали в компании, добавив, что животное оперативно изолировали от гостей, а подходы к трассам усилили сетями. В пресс-службе курорта предположили, что бык сбежал с пастбищ на территории сочинского нацпарка. Однако, как сообщили РИА Новости в Сочинском национальном парке, бык не их, это, скорее, домашнее животное, сбежавшее от пастуха из села Аибги. Участковые аибгинского лесничества сейчас пытаются найти хозяина быка, наравне с этим будет проведена профилактическая работа "по недопущению отпуска животных", пояснили в ведомстве. По словам очевидца, находившегося в момент инцидента на курорте, бык, испугавшись, пытался боднуть двух человек. "Но вроде все целые, больше испуга", - сказал собеседник агентства.
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новости - туризм, роза хутор, сочи, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Роза Хутор, Сочи, Краснодарский край
13:45 02.02.2023
 
Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали

Быка, появившегося на трассах курорта "Роза Хутор", изолировали, никто не пострадал

© Кадр видео очевидцаБык на трассе горнолыжного курорта "Роза Хутор"
Бык на трассе горнолыжного курорта Роза Хутор
© Кадр видео очевидца
Бык на трассе горнолыжного курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Бык, который появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", изолирован от гостей, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе курорта.
Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео с быком, который пришёл к туристам в зону катания на курорте "Роза Хутор". По информации очевидцев, бык боднул трёх человек.
"Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из отдыхающих не обращался", - рассказали в компании, добавив, что животное оперативно изолировали от гостей, а подходы к трассам усилили сетями.
В пресс-службе курорта предположили, что бык сбежал с пастбищ на территории сочинского нацпарка. Однако, как сообщили РИА Новости в Сочинском национальном парке, бык не их, это, скорее, домашнее животное, сбежавшее от пастуха из села Аибги. Участковые аибгинского лесничества сейчас пытаются найти хозяина быка, наравне с этим будет проведена профилактическая работа "по недопущению отпуска животных", пояснили в ведомстве.
По словам очевидца, находившегося в момент инцидента на курорте, бык, испугавшись, пытался боднуть двух человек. "Но вроде все целые, больше испуга", - сказал собеседник агентства.
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ТуризмНовости - ТуризмРоза ХуторСочиКраснодарский край
 
 
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