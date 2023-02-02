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Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО

Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО - РИА Новости, 02.02.2023

Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО

В Подмосковье заработал чат-бот по вопросам мер социальной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:59

2023-02-02T19:59

2023-02-02T19:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Подмосковье заработал чат-бот по вопросам мер социальной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь жители региона смогут узнать размер нового единого пособия и уточнить любую информацию, а также получить все актуальные данные о выплатах.Единое пособие смогут получить более 200 тысяч детей, проживающих в Подмосковье.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)