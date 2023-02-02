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Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО - РИА Новости, 02.02.2023
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Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО
Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО - РИА Новости, 02.02.2023
Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО
В Подмосковье заработал чат-бот по вопросам мер социальной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:59
2023-02-02T19:59
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Подмосковье заработал чат-бот по вопросам мер социальной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь жители региона смогут узнать размер нового единого пособия и уточнить любую информацию, а также получить все актуальные данные о выплатах.Единое пособие смогут получить более 200 тысяч детей, проживающих в Подмосковье.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:59 02.02.2023
 

Чат-бот для расчета суммы пособий и выплат заработал в МО

Девушка держит в руках смартфон
Девушка держит в руках смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Подмосковье заработал чат-бот по вопросам мер социальной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь жители региона смогут узнать размер нового единого пособия и уточнить любую информацию, а также получить все актуальные данные о выплатах.
"Чат-бот поможет жителям региона рассчитать размер нового единого пособия, подскажет расчеты доходов и учитываемое имущество, даст ссылку на госуслуги по нужному разделу или полезные сервисы и сайты", – заявила глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.
Единое пособие смогут получить более 200 тысяч детей, проживающих в Подмосковье.
 
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