https://ria.ru/20230202/bitva-1849167266.html

Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров

Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров

Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:01

2023-02-02T11:01

2023-02-02T11:23

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"."Мы находимся в центре геополитической битвы. Даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее дело. Они герои, и подвиги, которые они совершают, - это и подвиги во имя будущего человечества, позволяющие не допустить создания условий для полной гегемонии Соединенных Штатов, которые декларированы в их доктринальных документах", - сказал Лавров.Кроме того, он сравнил спецоперацию с Отечественными войнами 1812 и 1941 годов."Так же, как в 1812, как в 1941 году те, кто хотел подчинить себе мир, в то время собрали большую часть континента для начала войны против РФ, я не вижу большой разницы. Более того, в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой, против нас использовалась нацистская идеология. А почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима?"- сказал глава российского МИД.

https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, в мире