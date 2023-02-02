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Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров
Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров
Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:01
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россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"."Мы находимся в центре геополитической битвы. Даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее дело. Они герои, и подвиги, которые они совершают, - это и подвиги во имя будущего человечества, позволяющие не допустить создания условий для полной гегемонии Соединенных Штатов, которые декларированы в их доктринальных документах", - сказал Лавров.Кроме того, он сравнил спецоперацию с Отечественными войнами 1812 и 1941 годов."Так же, как в 1812, как в 1941 году те, кто хотел подчинить себе мир, в то время собрали большую часть континента для начала войны против РФ, я не вижу большой разницы. Более того, в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой, против нас использовалась нацистская идеология. А почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима?"- сказал глава российского МИД.
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россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
11:01 02.02.2023 (обновлено: 11:23 02.02.2023)
 
Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия находится в эпицентре геополитической битвы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия находится в эпицентре геополитической битвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Мы находимся в центре геополитической битвы. Даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее дело. Они герои, и подвиги, которые они совершают, - это и подвиги во имя будущего человечества, позволяющие не допустить создания условий для полной гегемонии Соединенных Штатов, которые декларированы в их доктринальных документах", - сказал Лавров.
Кроме того, он сравнил спецоперацию с Отечественными войнами 1812 и 1941 годов.
"Так же, как в 1812, как в 1941 году те, кто хотел подчинить себе мир, в то время собрали большую часть континента для начала войны против РФ, я не вижу большой разницы. Более того, в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой, против нас использовалась нацистская идеология. А почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима?"- сказал глава российского МИД.
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