Рейтинг@Mail.ru
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/bespilotnik-1849126007.html
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников - РИА Новости, 02.02.2023
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников
Запрет на запуск беспилотников в Приморье распространяется на их использование в частных целях и нужен для предотвращения терактов и диверсий, пояснило... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:58
2023-02-02T12:08
общество
технологии
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743117684_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_de19b222615c31bcb0b5b89759b329a9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Запрет на запуск беспилотников в Приморье распространяется на их использование в частных целях и нужен для предотвращения терактов и диверсий, пояснило правительство региона. Ранее в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края опубликовали постановление, запрещающее запуск таких летательных аппаратов частными лицами. В соответствии с документом, пользоваться беспилотниками в регионе могут только органы государственной власти, местного самоуправления и действующие по договору с ними организации. "Введен запрет на использование дронов в бытовых целях — для личной аэрофотосъемки, снятия частных мероприятий. Данная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности граждан, жизнедеятельности края, недопущения совершения диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — заявил глава отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму правительства края Олег Ильин. Такие ограничения — временная мера, добавила пресс-служба со ссылкой на приморский департамент по координации правоохранительной деятельности. Подчеркивается, что организации и СМИ могут использовать беспилотники "в производственных целях", но полет потребуется согласовать с муниципальными властями.
https://ria.ru/20230201/obvinenie-1848858940.html
https://ria.ru/20230131/bespilotnik-1848598547.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743117684_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1a368436bd8a9a5a54ce3a18307d0995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, приморский край
Общество, Технологии, Приморский край
06:58 02.02.2023 (обновлено: 12:08 02.02.2023)
 
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников

Правительство Приморья: запрет на запуск беспилотников нужен для предотвращения терактов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Запрет на запуск беспилотников в Приморье распространяется на их использование в частных целях и нужен для предотвращения терактов и диверсий, пояснило правительство региона.
Ранее в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края опубликовали постановление, запрещающее запуск таких летательных аппаратов частными лицами. В соответствии с документом, пользоваться беспилотниками в регионе могут только органы государственной власти, местного самоуправления и действующие по договору с ними организации.
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 09:28
В Приморье пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой
"Введен запрет на использование дронов в бытовых целях — для личной аэрофотосъемки, снятия частных мероприятий. Данная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности граждан, жизнедеятельности края, недопущения совершения диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — заявил глава отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму правительства края Олег Ильин.
Такие ограничения — временная мера, добавила пресс-служба со ссылкой на приморский департамент по координации правоохранительной деятельности.
Подчеркивается, что организации и СМИ могут использовать беспилотники "в производственных целях", но полет потребуется согласовать с муниципальными властями.
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 10:57Специальная военная операция на Украине
В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации
 
ОбществоТехнологииПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала