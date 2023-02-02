https://ria.ru/20230202/bespilotnik-1849126007.html
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников - РИА Новости, 02.02.2023
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников
Запрет на запуск беспилотников в Приморье распространяется на их использование в частных целях и нужен для предотвращения терактов и диверсий, пояснило... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:58
2023-02-02T06:58
2023-02-02T12:08
общество
технологии
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Запрет на запуск беспилотников в Приморье распространяется на их использование в частных целях и нужен для предотвращения терактов и диверсий, пояснило правительство региона. Ранее в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края опубликовали постановление, запрещающее запуск таких летательных аппаратов частными лицами. В соответствии с документом, пользоваться беспилотниками в регионе могут только органы государственной власти, местного самоуправления и действующие по договору с ними организации. "Введен запрет на использование дронов в бытовых целях — для личной аэрофотосъемки, снятия частных мероприятий. Данная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности граждан, жизнедеятельности края, недопущения совершения диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — заявил глава отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму правительства края Олег Ильин. Такие ограничения — временная мера, добавила пресс-служба со ссылкой на приморский департамент по координации правоохранительной деятельности. Подчеркивается, что организации и СМИ могут использовать беспилотники "в производственных целях", но полет потребуется согласовать с муниципальными властями.
https://ria.ru/20230201/obvinenie-1848858940.html
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общество, технологии, приморский край
Общество, Технологии, Приморский край
06:58 02.02.2023 (обновлено: 12:08 02.02.2023)
Власти Приморья объяснили запрет на запуск беспилотников
Правительство Приморья: запрет на запуск беспилотников нужен для предотвращения терактов
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Запрет на запуск беспилотников в Приморье распространяется на их использование в частных целях и нужен для предотвращения терактов и диверсий, пояснило правительство региона.
Ранее в реестре правовых актов губернатора и правительства Приморского края
опубликовали постановление, запрещающее запуск таких летательных аппаратов частными лицами. В соответствии с документом, пользоваться беспилотниками в регионе могут только органы государственной власти, местного самоуправления и действующие по договору с ними организации.
"Введен запрет на использование дронов в бытовых целях — для личной аэрофотосъемки, снятия частных мероприятий. Данная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности граждан, жизнедеятельности края, недопущения совершения диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — заявил глава отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму правительства края Олег Ильин.
Такие ограничения — временная мера, добавила пресс-служба со ссылкой на приморский департамент по координации правоохранительной деятельности.
Подчеркивается, что организации и СМИ могут использовать беспилотники "в производственных целях", но полет потребуется согласовать с муниципальными властями.