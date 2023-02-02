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Баннер, предлагающий участок на Байкале за подбитый танк, оказался фейком
Баннер, предлагающий участок на Байкале за подбитый танк, оказался фейком - РИА Новости, 02.02.2023
Баннер, предлагающий участок на Байкале за подбитый танк, оказался фейком
Фото баннера в соцсетях с информацией о получении участка земли на Байкале за подбитый Leopard является фейком, оно сделано с помощью фотошопа, сообщил РИА... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:50
2023-02-02T10:50
2023-02-02T10:50
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ИРКУТСК, 2 янв – РИА Новости. Фото баннера в соцсетях с информацией о получении участка земли на Байкале за подбитый Leopard является фейком, оно сделано с помощью фотошопа, сообщил РИА Новости директор иркутского благотворительного фонда "Звезда" Юрий Кононов. Ранее в сети появилась фотография баннера из Иркутска якобы от благотворительного фонда "Звезда" с надписью "Подбей Leopard — получи участок земли на Байкале". "Наш баннер, действительно, размещен на этом месте, которое на фотографии. Но там другое содержание – это данные фонда, куда могут обратиться за помощью участники СВО и их близкие. Про танки там ничего нет. Это фотошоп", - сказал Кононов. Он подчеркнул, что благотворительный фонд решает гуманитарные задачи и не обладает ресурсами, позволяющими выплачивать премии или давать землю за боевые заслуги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, иркутск, иркутская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Технологии, Иркутск, Иркутская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Баннер, предлагающий участок на Байкале за подбитый танк, оказался фейком
Фото баннера "Подбей Leopard — получи участок земли на Байкале" оказалось фейком