https://ria.ru/20230202/balet-1849285297.html

Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале

Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале - РИА Новости, 02.02.2023

Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале

Постановки Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo, сообщила пресс-служба ГАБТ. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:12

2023-02-02T16:12

2023-02-02T16:12

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балет

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Постановки Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo, сообщила пресс-служба ГАБТ. "В программе на февраль — два балета: "Марко Спада" и "Пламя Парижа". И если "Пламя Парижа" не покидало репертуар Большого со дня премьеры (2008), то "Марко Спада" последний раз был показан в 2015 году. Нынешним летом ГАБТ возобновляет этот балет-реконструкцию из жизни благородного разбойника XIX столетия. Зрители Mezzo получают в полной мере возможность оценить справедливость этого решения", — говорится в сообщении театра. На сайте Mezzo сообщается, что показы продлятся до 3 марта.

https://ria.ru/20230111/eyfman-1844161347.html

франция

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр, алексей ратманский, франция, балет, театр