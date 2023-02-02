https://ria.ru/20230202/balet-1849285297.html
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале - РИА Новости, 02.02.2023
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале
Постановки Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo, сообщила пресс-служба ГАБТ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:12
2023-02-02T16:12
2023-02-02T16:12
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большой театр
алексей ратманский
франция
балет
театр
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Постановки Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo, сообщила пресс-служба ГАБТ. "В программе на февраль — два балета: "Марко Спада" и "Пламя Парижа". И если "Пламя Парижа" не покидало репертуар Большого со дня премьеры (2008), то "Марко Спада" последний раз был показан в 2015 году. Нынешним летом ГАБТ возобновляет этот балет-реконструкцию из жизни благородного разбойника XIX столетия. Зрители Mezzo получают в полной мере возможность оценить справедливость этого решения", — говорится в сообщении театра. На сайте Mezzo сообщается, что показы продлятся до 3 марта.
https://ria.ru/20230111/eyfman-1844161347.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой театр, алексей ратманский, франция, балет, театр
Культура, Новости культуры, Большой театр, Алексей Ратманский, Франция, Балет, Театр
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo