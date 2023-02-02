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Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале - РИА Новости, 02.02.2023
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Культура
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Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале - РИА Новости, 02.02.2023
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале
Постановки Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo, сообщила пресс-служба ГАБТ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:12
2023-02-02T16:12
культура
новости культуры
большой театр
алексей ратманский
франция
балет
театр
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Постановки Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo, сообщила пресс-служба ГАБТ. "В программе на февраль — два балета: "Марко Спада" и "Пламя Парижа". И если "Пламя Парижа" не покидало репертуар Большого со дня премьеры (2008), то "Марко Спада" последний раз был показан в 2015 году. Нынешним летом ГАБТ возобновляет этот балет-реконструкцию из жизни благородного разбойника XIX столетия. Зрители Mezzo получают в полной мере возможность оценить справедливость этого решения", — говорится в сообщении театра. На сайте Mezzo сообщается, что показы продлятся до 3 марта.
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новости культуры, большой театр, алексей ратманский, франция, балет, театр
Культура, Новости культуры, Большой театр, Алексей Ратманский, Франция, Балет, Театр
16:12 02.02.2023
 
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале

Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Постановки Большого театра покажут на французском музыкальном канале Mezzo, сообщила пресс-служба ГАБТ.
"В программе на февраль — два балета: "Марко Спада" и "Пламя Парижа". И если "Пламя Парижа" не покидало репертуар Большого со дня премьеры (2008), то "Марко Спада" последний раз был показан в 2015 году. Нынешним летом ГАБТ возобновляет этот балет-реконструкцию из жизни благородного разбойника XIX столетия. Зрители Mezzo получают в полной мере возможность оценить справедливость этого решения", — говорится в сообщении театра.
На сайте Mezzo сообщается, что показы продлятся до 3 марта.
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