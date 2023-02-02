12:50 02.02.2023 (обновлено: 12:52 02.02.2023)
Эксперты назвали марки самых угоняемых автомобилей в 2022 году
"Согласие": самыми угоняемыми автомобилями в 2022 году стали Hyundai Tucson и Kia Sorento
© Фото : Hyundai Новый Hyundai Tucson
© Фото : Hyundai
Новый Hyundai Tucson . Архивное фото
МОСКВА, 2 февраля - РИА Новости. Корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento, а также японский Mitsubishi Outlander стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"Частота угонов Hyundai Tucson составила самый высокий показатель – 0,43%. Mitsubishi Outlander – 0,17%, Kia Sorento – 0,14%. Далее следуют Hyundai Creta (0,09%), Honda CR-V (0,07%), Renault Sandero (0,08%) и Kia Ceed (0,06%)", - отметили в компании. Следом идут Kia Rio, Toyota Camry и Renault Duster: их показатели – 0,04% и по 0,03% соответственно.
Эксперты уточнили, что частота угонов рассчитывается как число угонов в 2022 году у страхователей по автокаско с автомобилем определенной марки и модели, деленное на число полисов автокаско на эту же марку и модель, оформленных в этом году.
"Автомобили марок Hyundai и Kia традиционно фигурируют на первых позициях в списке угонов на протяжении последних лет. Эти бренды составляют очень высокую долю в российском автопарке легковых транспортных средств: по данным "Автостата", 5,47% приходится на Hyundai и 5,32% – на Kia. Это является одной из причин их востребованности на черных рынках сбыта запчастей и разборах", – отметил начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании "Согласие" Александр Коротин.
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Также, по данным экспертов, больше всего было похищено черных (28%), белых (27%) и серых (19%) машин. Автомобили других цветов уступают по популярности у злоумышленников: так, синие и коричневые транспортные средства угоняли в 8,2% случаев, красные – в 5,5%, серебристые и бежевые – в 2,8% случаев.
В целом в 2022 году компания "Согласие" выплатила владельцам угнанных машин почти 78 миллионов рублей. Из этой суммы свыше 60% – возмещения автовладельцам украденных Hyundai (30,2%) и Kia (30,9%).
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