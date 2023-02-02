https://ria.ru/20230202/avstriya-1849279357.html

Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене

Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене - РИА Новости, 02.02.2023

Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене

Действия Вены по высылке четырех российских дипломатов подрывают ее статус как нейтральной, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:46

2023-02-02T15:46

2023-02-02T15:46

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Действия Вены по высылке четырех российских дипломатов подрывают ее статус как нейтральной, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что "мы видим изменения во внешнеполитическом курсе Австрии, точнее, у нас все больше вопросов возникают в отношении самостоятельности этого курса". Ранее австрийский МИД заявил, что страна высылает четырех российских дипломатов. Согласно заявлению, которое размещено в Twitter ведомства, персонами нон грата объявлены, в частности, два дипломата из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". Кроме того, речь идет о еще двоих дипломатах, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, говорится в заявлении. Они должны покинуть территорию Австрийской Республики в течение недели, то есть к 8 февраля 2023 года, подчеркнули в министерстве.

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в мире, россия, дмитрий любинский, австрия