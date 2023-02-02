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Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене - РИА Новости, 02.02.2023
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Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене
Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене - РИА Новости, 02.02.2023
Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене
Действия Вены по высылке четырех российских дипломатов подрывают ее статус как нейтральной, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:46
2023-02-02T15:46
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Действия Вены по высылке четырех российских дипломатов подрывают ее статус как нейтральной, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что "мы видим изменения во внешнеполитическом курсе Австрии, точнее, у нас все больше вопросов возникают в отношении самостоятельности этого курса". Ранее австрийский МИД заявил, что страна высылает четырех российских дипломатов. Согласно заявлению, которое размещено в Twitter ведомства, персонами нон грата объявлены, в частности, два дипломата из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". Кроме того, речь идет о еще двоих дипломатах, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, говорится в заявлении. Они должны покинуть территорию Австрийской Республики в течение недели, то есть к 8 февраля 2023 года, подчеркнули в министерстве.
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в мире, россия, дмитрий любинский, австрия
В мире, Россия, Дмитрий Любинский, Австрия
15:46 02.02.2023
 
Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене

Любинский: Австрия подорвала статус нейтральной страны высылкой российских дипломатов

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Действия Вены по высылке четырех российских дипломатов подрывают ее статус как нейтральной, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
"Это, конечно, не может не затрагивать авторитет австрийской столицы как нейтральной международной переговорной площадки. Да и в целом способность, а может даже готовность к каким-либо посредническим функциям, которые в прошлом были австрийским "коньком", - сказал Любинский в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что "мы видим изменения во внешнеполитическом курсе Австрии, точнее, у нас все больше вопросов возникают в отношении самостоятельности этого курса".
Ранее австрийский МИД заявил, что страна высылает четырех российских дипломатов. Согласно заявлению, которое размещено в Twitter ведомства, персонами нон грата объявлены, в частности, два дипломата из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". Кроме того, речь идет о еще двоих дипломатах, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, говорится в заявлении. Они должны покинуть территорию Австрийской Республики в течение недели, то есть к 8 февраля 2023 года, подчеркнули в министерстве.
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