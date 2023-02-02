Действия Австрии подрывают нейтральный статус страны, заявил посол в Вене
Любинский: Австрия подорвала статус нейтральной страны высылкой российских дипломатов
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Действия Вены по высылке четырех российских дипломатов подрывают ее статус как нейтральной, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
"Это, конечно, не может не затрагивать авторитет австрийской столицы как нейтральной международной переговорной площадки. Да и в целом способность, а может даже готовность к каким-либо посредническим функциям, которые в прошлом были австрийским "коньком", - сказал Любинский в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что "мы видим изменения во внешнеполитическом курсе Австрии, точнее, у нас все больше вопросов возникают в отношении самостоятельности этого курса".
Ранее австрийский МИД заявил, что страна высылает четырех российских дипломатов. Согласно заявлению, которое размещено в Twitter ведомства, персонами нон грата объявлены, в частности, два дипломата из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". Кроме того, речь идет о еще двоих дипломатах, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, говорится в заявлении. Они должны покинуть территорию Австрийской Республики в течение недели, то есть к 8 февраля 2023 года, подчеркнули в министерстве.