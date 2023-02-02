15:25 02.02.2023 (обновлено: 15:27 02.02.2023)
Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией
Посол в Вене Любинский заявил, что Австрия осознанно обрушает каналы диалога с Россией
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрия делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения двусторонних отношений и каналов диалога с Россией, это затрагивает ее авторитет, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Вена делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения наших двусторонних отношений и каналов диалога. Это, конечно, не может не затрагивать и авторитет австрийской столицы как нейтральной международной переговорной площадки и в целом, способность или даже готовность к каким-либо посредническим функциям, которые в прошлом были австрийским коньком", - сказал Любинский в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы для себя свои выводы, разумеется, делаем", - добавил дипломат.
Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.