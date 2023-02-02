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Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией - РИА Новости, 02.02.2023
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Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией
Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией - РИА Новости, 02.02.2023
Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией
Австрия делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения двусторонних отношений и каналов диалога с Россией, это затрагивает ее авторитет,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:25
2023-02-02T15:27
в мире
дмитрий любинский
австрия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрия делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения двусторонних отношений и каналов диалога с Россией, это затрагивает ее авторитет, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Мы для себя свои выводы, разумеется, делаем", - добавил дипломат. Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
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в мире, дмитрий любинский, австрия, россия
В мире, Дмитрий Любинский, Австрия, Россия
15:25 02.02.2023 (обновлено: 15:27 02.02.2023)
 
Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией

Посол в Вене Любинский заявил, что Австрия осознанно обрушает каналы диалога с Россией

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрия делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения двусторонних отношений и каналов диалога с Россией, это затрагивает ее авторитет, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Вена делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения наших двусторонних отношений и каналов диалога. Это, конечно, не может не затрагивать и авторитет австрийской столицы как нейтральной международной переговорной площадки и в целом, способность или даже готовность к каким-либо посредническим функциям, которые в прошлом были австрийским коньком", - сказал Любинский в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы для себя свои выводы, разумеется, делаем", - добавил дипломат.
Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 году
 
В миреДмитрий ЛюбинскийАвстрияРоссия
 
 
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