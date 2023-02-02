https://ria.ru/20230202/avstriya-1849273256.html

Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией

Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией - РИА Новости, 02.02.2023

Посол в Вене обвинил Австрию в обрушении каналов диалога с Россией

Австрия делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения двусторонних отношений и каналов диалога с Россией, это затрагивает ее авторитет,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:25

2023-02-02T15:25

2023-02-02T15:27

в мире

дмитрий любинский

австрия

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрия делает осознанный серьезный выбор в пользу дальнейшего обрушения двусторонних отношений и каналов диалога с Россией, это затрагивает ее авторитет, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Мы для себя свои выводы, разумеется, делаем", - добавил дипломат. Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.

https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html

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в мире, дмитрий любинский, австрия, россия