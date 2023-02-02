https://ria.ru/20230202/avstriya-1849214587.html
Президент Австрии прибыл с визитом в Ужгород
Президент Австрии прибыл с визитом в Ужгород - РИА Новости, 02.02.2023
Президент Австрии прибыл с визитом в Ужгород
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Ужгород, сообщает в четверг пресс-служба Закарпатской областной военной администрации (ОВА). РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:48
2023-02-02T12:48
2023-02-02T14:12
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Ужгород, сообщает в четверг пресс-служба Закарпатской областной военной администрации (ОВА). Днем ранее президент Австрии посетил Киев и город Бучу Киевской области. "Запланирована встреча с руководством ОВА, на которой будут рассмотрены перспективы межрегионального сотрудничества Закарпатья с федеральными землями Республики Австрия и дальнейшая поддержка украинцев в войне против России", - говорится в сообщении обладминистрации в Telegram-канале. Сообщается, что в рамках визита планируется проведение встречи для обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества Закарпатской области с федеральными землями Бургенланда и Тироля на правительственной уровне и на уровне бизнеса. Делегация намерена посетить медицинский центр Общества Красного Креста Украины.
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в мире, австрия, ужгород, александер ван дер беллен, киев
В мире, Австрия, Ужгород, Александер Ван дер Беллен, Киев
12:48 02.02.2023 (обновлено: 14:12 02.02.2023)
Президент Австрии прибыл с визитом в Ужгород
Закарпатская ОВА сообщила, что президент Австрии Ван дер Беллен прибыл с визитом в Ужгород