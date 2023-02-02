https://ria.ru/20230202/avstriya-1849199782.html

МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии

МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии - РИА Новости, 02.02.2023

МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии

Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:06

2023-02-02T12:06

2023-02-02T12:12

россия

австрия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее СМИ со ссылкой на австрийский МИД сообщили о подобном решении"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ",- сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230201/posolstvo-1848898491.html

россия

австрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австрия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии