https://ria.ru/20230202/avstriya-1849199782.html
МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии
МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии - РИА Новости, 02.02.2023
МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии
Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:06
2023-02-02T12:06
2023-02-02T12:12
россия
австрия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее СМИ со ссылкой на австрийский МИД сообщили о подобном решении"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ",- сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230201/posolstvo-1848898491.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Австрия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
12:06 02.02.2023 (обновлено: 12:12 02.02.2023)
МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии
МИД ответит на объявление четверых российских дипломатов в Австрии персонами нон грата