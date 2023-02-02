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МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии - РИА Новости, 02.02.2023
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МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии
МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии - РИА Новости, 02.02.2023
МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии
Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:06
2023-02-02T12:12
россия
австрия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее СМИ со ссылкой на австрийский МИД сообщили о подобном решении"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ",- сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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россия, австрия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Австрия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
12:06 02.02.2023 (обновлено: 12:12 02.02.2023)
 
МИД пообещал ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии

МИД ответит на объявление четверых российских дипломатов в Австрии персонами нон грата

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее СМИ со ссылкой на австрийский МИД сообщили о подобном решении
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ",- сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 11:42
Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны
 
РоссияАвстрияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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