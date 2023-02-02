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В "Авиасейлс" рассказали, куда выгоднее лететь в феврале - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230202/aviaseyls-1849123135.html
В "Авиасейлс" рассказали, куда выгоднее лететь в феврале
В "Авиасейлс" рассказали, куда выгоднее лететь в феврале - РИА Новости, 02.02.2023
В "Авиасейлс" рассказали, куда выгоднее лететь в феврале
Россиянам в феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ) и в этом же месяце покупать билеты в Турцию и Египет на весну, в среднем они будут практически в два раза... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T05:19
2023-02-02T05:19
туризм
общество
новости - туризм
абу-даби
турция
египет
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россиянам в феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ) и в этом же месяце покупать билеты в Турцию и Египет на весну, в среднем они будут практически в два раза дешевле, чем год назад, говорится в исследовании сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс". Сервис проанализировал, как меняются цены на популярные зарубежные направления в течение года, и рассказал, когда выгоднее бронировать авиабилеты. "В феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ). Билеты в эмират с вылетом зимой выгоднее брать минимум за две недели до поездки. Авиабилеты Москва - Абу-Даби с пересадкой на февральские праздники можно найти от 12 тысяч рублей", - сообщили аналитики. "Если сейчас бронировать путешествие на весну, то выгодно лететь в Турцию (11 тысяч рублей с пересадкой и 15 тысяч - с прямым перелетом), в Египет (18 тысяч рублей без пересадок), на Мальдивы (39 тысяч с пересадкой), и в Таиланд (40 тысяч с пересадкой). Для сравнения, год назад средний чек по этим направлениям весной составлял 30 тысяч рублей в Турцию, 26 тысяч - в Египет, 58 тысяч - на Мальдивы и 50 тысяч - в Таиланд", - добавили в сервисе. Аналитики подчеркнули, что дальновидные путешественники уже сейчас могут найти выгодные направления на лето и осень, но их лучше бронировать как можно раньше. Так, билеты в Черногорию на эти периоды начинаются от 35 тысяч рублей с пересадкой, в Грузию - от 17 тысяч с пересадкой, Сейшелы - от 29 тысяч с пересадкой и 42 тысячи - на прямых рейсах, а также на Шри-Ланку - от 35 тысяч с пересадкой и 49 тысяч на прямых рейсах. Эксперты сервиса рекомендуют туристам, которые до конца не определились со своими планами, выбирать возвратные авиабилеты. "Они, как правило, дороже невозвратных, но дают гибкость в планировании. При этом внимательно читайте условия возврата - они варьируются у разных авиакомпаний и могут предусматривать удержание части стоимости билета", - пояснили в "Авиасейлс". Говоря о страховке от невыезда, в сервисе уточнили, что она может подойти не всем. "Обычно страховка покрывает случаи отмены путешествия из-за травм или отказа в визе при условии, что вы подали все требуемые документы в консульство вовремя", - заключили эксперты.
https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html
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абу-даби
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общество, новости - туризм, абу-даби, турция, египет
Туризм, Общество, Новости - Туризм, Абу-Даби, Турция, Египет
05:19 02.02.2023
 
В "Авиасейлс" рассказали, куда выгоднее лететь в феврале

"Авиасейлс": россиянам в феврале выгоднее лететь в ОАЭ и брать билеты в Турцию на весну

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Pixabay / oleg_mit
Пляж в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россиянам в феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ) и в этом же месяце покупать билеты в Турцию и Египет на весну, в среднем они будут практически в два раза дешевле, чем год назад, говорится в исследовании сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс".
Сервис проанализировал, как меняются цены на популярные зарубежные направления в течение года, и рассказал, когда выгоднее бронировать авиабилеты. "В феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ). Билеты в эмират с вылетом зимой выгоднее брать минимум за две недели до поездки. Авиабилеты Москва - Абу-Даби с пересадкой на февральские праздники можно найти от 12 тысяч рублей", - сообщили аналитики.
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"Если сейчас бронировать путешествие на весну, то выгодно лететь в Турцию (11 тысяч рублей с пересадкой и 15 тысяч - с прямым перелетом), в Египет (18 тысяч рублей без пересадок), на Мальдивы (39 тысяч с пересадкой), и в Таиланд (40 тысяч с пересадкой). Для сравнения, год назад средний чек по этим направлениям весной составлял 30 тысяч рублей в Турцию, 26 тысяч - в Египет, 58 тысяч - на Мальдивы и 50 тысяч - в Таиланд", - добавили в сервисе.
Аналитики подчеркнули, что дальновидные путешественники уже сейчас могут найти выгодные направления на лето и осень, но их лучше бронировать как можно раньше. Так, билеты в Черногорию на эти периоды начинаются от 35 тысяч рублей с пересадкой, в Грузию - от 17 тысяч с пересадкой, Сейшелы - от 29 тысяч с пересадкой и 42 тысячи - на прямых рейсах, а также на Шри-Ланку - от 35 тысяч с пересадкой и 49 тысяч на прямых рейсах.
Эксперты сервиса рекомендуют туристам, которые до конца не определились со своими планами, выбирать возвратные авиабилеты. "Они, как правило, дороже невозвратных, но дают гибкость в планировании. При этом внимательно читайте условия возврата - они варьируются у разных авиакомпаний и могут предусматривать удержание части стоимости билета", - пояснили в "Авиасейлс".
Говоря о страховке от невыезда, в сервисе уточнили, что она может подойти не всем. "Обычно страховка покрывает случаи отмены путешествия из-за травм или отказа в визе при условии, что вы подали все требуемые документы в консульство вовремя", - заключили эксперты.
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