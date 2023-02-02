В "Авиасейлс" рассказали, куда выгоднее лететь в феврале
"Авиасейлс": россиянам в феврале выгоднее лететь в ОАЭ и брать билеты в Турцию на весну
© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
© Pixabay / oleg_mit
Пляж в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россиянам в феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ) и в этом же месяце покупать билеты в Турцию и Египет на весну, в среднем они будут практически в два раза дешевле, чем год назад, говорится в исследовании сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс".
Сервис проанализировал, как меняются цены на популярные зарубежные направления в течение года, и рассказал, когда выгоднее бронировать авиабилеты. "В феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ). Билеты в эмират с вылетом зимой выгоднее брать минимум за две недели до поездки. Авиабилеты Москва - Абу-Даби с пересадкой на февральские праздники можно найти от 12 тысяч рублей", - сообщили аналитики.
"Если сейчас бронировать путешествие на весну, то выгодно лететь в Турцию (11 тысяч рублей с пересадкой и 15 тысяч - с прямым перелетом), в Египет (18 тысяч рублей без пересадок), на Мальдивы (39 тысяч с пересадкой), и в Таиланд (40 тысяч с пересадкой). Для сравнения, год назад средний чек по этим направлениям весной составлял 30 тысяч рублей в Турцию, 26 тысяч - в Египет, 58 тысяч - на Мальдивы и 50 тысяч - в Таиланд", - добавили в сервисе.
Аналитики подчеркнули, что дальновидные путешественники уже сейчас могут найти выгодные направления на лето и осень, но их лучше бронировать как можно раньше. Так, билеты в Черногорию на эти периоды начинаются от 35 тысяч рублей с пересадкой, в Грузию - от 17 тысяч с пересадкой, Сейшелы - от 29 тысяч с пересадкой и 42 тысячи - на прямых рейсах, а также на Шри-Ланку - от 35 тысяч с пересадкой и 49 тысяч на прямых рейсах.
Эксперты сервиса рекомендуют туристам, которые до конца не определились со своими планами, выбирать возвратные авиабилеты. "Они, как правило, дороже невозвратных, но дают гибкость в планировании. При этом внимательно читайте условия возврата - они варьируются у разных авиакомпаний и могут предусматривать удержание части стоимости билета", - пояснили в "Авиасейлс".
Говоря о страховке от невыезда, в сервисе уточнили, что она может подойти не всем. "Обычно страховка покрывает случаи отмены путешествия из-за травм или отказа в визе при условии, что вы подали все требуемые документы в консульство вовремя", - заключили эксперты.