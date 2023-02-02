https://ria.ru/20230202/avariya-1849399356.html

У машиниста метро в Мехико потребовали 14 миллионов долларов после аварии

У машиниста метро в Мехико потребовали 14 миллионов долларов после аварии - РИА Новости, 03.02.2023

У машиниста метро в Мехико потребовали 14 миллионов долларов после аварии

Система коллективного транспорта Мехико, управляющая столичной подземкой, запросила в суде компенсацию у машиниста поезда, который попал в аварию в начале... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-02T23:57

2023-02-02T23:57

2023-02-03T00:00

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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Система коллективного транспорта Мехико, управляющая столичной подземкой, запросила в суде компенсацию у машиниста поезда, который попал в аварию в начале января, в размере 260 миллионов песо (около 14 миллионов долларов), сообщила газета Universal. Два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города 7 января. В аварии погибла молодая женщина, еще 57 человек получили ранения. Одной из причин столкновения поездов предварительно назвали превышение машинистом безопасной скорости, которая составляет 35 км/ч и позволяет в непредвиденных ситуациях остановить состав без риска для пассажиров. Со ссылкой на адвоката машиниста Universal сообщила, что из запрашиваемой суммы на компенсации пострадавшим и семье погибшей предусмотрено лишь 120 тысяч песо. Остальные 259,88 миллиона песо являются компенсацией за ущерб составу, путям и инженерным сооружениям подземки. За последние три года в метро Мехико произошли четыре крупные аварии. Пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом 3 мая 2021 года, в катастрофе погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года один человек погиб и 41 пострадал. Пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года стал причиной гибели человека, еще 29 пострадали.

https://ria.ru/20221031/obrusheniya-1828045502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мехико (штат), мексика