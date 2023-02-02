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В ГД внесли проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест - РИА Новости, 02.02.2023
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В ГД внесли проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест
В ГД внесли проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест - РИА Новости, 02.02.2023
В ГД внесли проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР) внесли в Госдуму законопроект о праве командиров РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:52
2023-02-02T16:52
андрей картаполов
госдума рф
единая россия
андрей красов
россия
общество
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР) внесли в Госдуму законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам, сержантам, мичманам дисциплинарный арест без судебного решения, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации полномочиями по применению к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров, в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время дисциплинарного ареста без судебного решения", - сообщается в тексте пояснительной записке к законопроекту. В законопроекте отмечается, что к грубым дисциплинарным проступкам, в том числе, относятся самовольное оставление части, неявка в срок без уважительных причин на службу, нарушение правил несения боевого оружия, уничтожение военного имущества.
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андрей картаполов, госдума рф, единая россия, андрей красов, россия, общество, армия
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Единая Россия, Андрей Красов, Россия, Общество, Армия
16:52 02.02.2023
 
В ГД внесли проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест

В Госдуму внесли проект о праве командиров частей применять дисциплинарный арест без суда

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНовобранцы
Новобранцы - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР) внесли в Госдуму законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам, сержантам, мичманам дисциплинарный арест без судебного решения, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации полномочиями по применению к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров, в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время дисциплинарного ареста без судебного решения", - сообщается в тексте пояснительной записке к законопроекту.
В законопроекте отмечается, что к грубым дисциплинарным проступкам, в том числе, относятся самовольное оставление части, неявка в срок без уважительных причин на службу, нарушение правил несения боевого оружия, уничтожение военного имущества.
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