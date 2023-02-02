https://ria.ru/20230202/antonov-1849111300.html

США обходят запреты по работе посольства в Москве, заявил Антонов

США обходят запреты по работе посольства в Москве, заявил Антонов - РИА Новости, 02.02.2023

США обходят запреты по работе посольства в Москве, заявил Антонов

Соединенные Штаты обходят запреты России по работе американской дипмиссии в Москве, где трудятся более 130 работников — неграждан США, сообщил посол России в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T00:25

2023-02-02T00:25

2023-02-02T01:06

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты обходят запреты России по работе американской дипмиссии в Москве, где трудятся более 130 работников — неграждан США, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра".В середине апреля 2021 года Штаты в очередной раз расширили антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Москва в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран."Сегодня, кстати говоря, очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США", — отметил Антонов.По его словам, это одна из причин, по которой "мы не можем избавиться от дефицита своих кадров".Посол добавил, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках, том персонале, который необходим, "чтобы поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения российских дипмиссий".Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Вашингтон продолжает жаловаться на нехватку персонала в дипмиссии, но по непонятным причинам США "даже на треть не выбрали" квоту по найму сотрудников (американских граждан) в 455 человек.

https://ria.ru/20230201/pobeda-1849108442.html

https://ria.ru/20230202/antonov-1849110808.html

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в мире, сша, россия, москва, анатолий антонов