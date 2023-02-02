https://ria.ru/20230202/antonov-1849110808.html

Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву

Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву - РИА Новости, 02.02.2023

Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву

Россия надеется, что после приезда в Москву нового посла США Линн Трейси страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T00:13

2023-02-02T00:13

2023-02-02T00:20

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия надеется, что после приезда в Москву нового посла США Линн Трейси страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы дипломатов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он отметил, что в конце года из США были вынуждены уехать порядка 40 сотрудников посольства России, а "к 1 июля уедут еще несколько десятков"."Мы рассчитываем, что американка быстро освоится на новом месте и мы сможем продолжить разговор о создании нормальных условий работы для наших дипломатов", - заключил Антонов.

https://ria.ru/20230201/politika-1849109259.html

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в мире, сша, россия, москва