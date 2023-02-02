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Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву
Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву - РИА Новости, 02.02.2023
Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву
Россия надеется, что после приезда в Москву нового посла США Линн Трейси страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T00:13
2023-02-02T00:13
2023-02-02T00:20
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия надеется, что после приезда в Москву нового посла США Линн Трейси страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы дипломатов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он отметил, что в конце года из США были вынуждены уехать порядка 40 сотрудников посольства России, а "к 1 июля уедут еще несколько десятков"."Мы рассчитываем, что американка быстро освоится на новом месте и мы сможем продолжить разговор о создании нормальных условий работы для наших дипломатов", - заключил Антонов.
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00:13 02.02.2023 (обновлено: 00:20 02.02.2023)
Антонов рассказал о своих ожиданиях от приезда Трейси в Москву
Антонов: надеюсь, после приезда Трейси продолжится диалог о нормализации работы дипмиссий
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия надеется, что после приезда в Москву нового посла США Линн Трейси страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы дипломатов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что в конце года из США были вынуждены уехать порядка 40 сотрудников посольства России, а "к 1 июля уедут еще несколько десятков".
"На днях у меня была очень полезная и, я считаю, конструктивная встреча с новым американским послом Линн Трейси. Перед отъездом мы рассказали ей о тех проблемах, с которыми сталкиваются российские дипломатические представители здесь, в Америке. Сделали ряд конкретных предложений о том, как облегчить работу и американцев, и наших дипломатов в США", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
"Мы рассчитываем, что американка быстро освоится на новом месте и мы сможем продолжить разговор о создании нормальных условий работы для наших дипломатов", - заключил Антонов.