https://ria.ru/20230201/zhuravli-1848838366.html

Японских журавлей Снеговика и Нико перевели на улицу после спада морозов

Японских журавлей Снеговика и Нико перевели на улицу после спада морозов - РИА Новости, 01.02.2023

Японских журавлей Снеговика и Нико перевели на улицу после спада морозов

Пару японских краснокнижных журавлей Муравьёвского парка в Приамурье Снеговика и Нико перевели из тёплых вольеров на улицу в связи с потеплением, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T04:58

2023-02-01T04:58

2023-02-01T04:58

происшествия

россия

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768694684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7898fa02aad8a59b5676a68b76d4545c.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости. Пару японских краснокнижных журавлей Муравьёвского парка в Приамурье Снеговика и Нико перевели из тёплых вольеров на улицу в связи с потеплением, сообщает телеграм-канал Муравьёвского парка. По данным регионального гидрометцентра, с 16 января на территории Амурской области установилась аномально холодная погода с минимальной температурой на севере области ниже минус 46 градусов по Цельсию, по центральным и южным районам ниже минус 38 градусов. С понедельника температуры воздуха начали подниматься. "Вот так Снеговик и Нико радуются нахождению на свежем воздухе после долгого "заточения" в зимних вольерах. Уже больше недели пара японских журавлей не проводила времени на улице из-за сильных морозов. Сейчас в связи с серьёзным потеплением у них снова появилась возможность размять свои крылья", - говорится в сообщении. В октябре прошлого года пара японских журавлей Снеговик и Нико стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья. Учёные надеялись на создание новой журавлиной пары. В январе Снеговик стал активно "ухаживать" за Нико, она отвечала взаимностью. В новом вольере в Муравьевском парке установили камеры, однако трансляция временно прекратилась из-за технических сложностей. Требуется проверка соединений и проводов, для этого нужно находиться в вольере некоторое время, а тревожить журавлей лишний раз сотрудники парка не хотят. Как только птицы смогут больше находиться на улице, неполадки устранят, рассказали в парке. Снеговик - это потомок Кивили и Оки, которые трагически погибли при задымлении вольера в Муравьёвском парке. Нико - самка, рожденная в якутском зоопарке "Орто-Дой".

https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, амурская область