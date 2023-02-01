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Губернатор Брянской области назвал число жертв обстрелов ВСУ
Губернатор Брянской области назвал число жертв обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
Губернатор Брянской области назвал число жертв обстрелов ВСУ
Четверо жителей Брянской области погибли и 22 получили ранения в результате обстрелов территории региона украинскими войсками с начала специальной военной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:36
2023-02-01T18:36
2023-02-01T18:36
брянская область
россия
александр богомаз
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
украина
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четверо жителей Брянской области погибли и 22 получили ранения в результате обстрелов территории региона украинскими войсками с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Богомаз. "С начала специальной военной операции Брянская область подвергалась 272 раза обстрелам. Это и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы, авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, четыре человека погибло", - сказал Богомаз на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина по восстановлению жилой инфраструктуры и инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах ударами Украины и в результате ЧС. По его информации, за причиненный ущерб из областного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 миллиона рублей. "Всего у нас было разрушено 235 частных домов и домовладений, полностью - семь домов. Из семи домов мы пяти владельцам полностью возместили по их желанию и один дом построили, один дом оказался бесхозным… Все, что можем, мы делаем, из областного бюджета мы выплачиваем. Конечно, если будет оказана нам помощь из федерального бюджета, мы будем только благодарны", - добавил губернатор. По его словам, власти региона постоянно находятся в контакте с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и Минстроем РФ. "Все, что касается безопасности и строительства фортификационных сооружений, мы построили. Всю эту работу мы ведем", - заверил Богомаз.
https://realty.ria.ru/20230201/doma-1849064349.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/ukraina-1849046011.html
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брянская область, россия, александр богомаз, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), украина, владимир путин
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Марат Хуснуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Украина, Владимир Путин
Губернатор Брянской области назвал число жертв обстрелов ВСУ
Глава Брянской области Богомаз: с начала спецоперации четверо погибли из-за обстрелов ВСУ