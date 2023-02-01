https://ria.ru/20230201/zelenskiy-1849085275.html

Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского

Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского - РИА Новости, 01.02.2023

Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского

Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:26

2023-02-01T20:26

2023-02-01T23:18

в мире

украина

польша

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим. Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще", — пояснил он.Американский военный отметил, что киевские власти уже столкнулись с серьезным демографическим кризисом, вызванным, в частности, оттоком населения. Это связано с тем, что примерно четверть жителей покинула страну с начала конфликта.По словам Макгрегора, американские спецслужбы нагло врут, рассказывая о несуществующих успехах и будущих перспективах ВСУ.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html

https://ria.ru/20230201/duda-1849063215.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, пентагон, оон