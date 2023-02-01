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Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/zelenskiy-1849085275.html
Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского
Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского - РИА Новости, 01.02.2023
Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского
Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:26
2023-02-01T23:18
в мире
украина
польша
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим. Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще", — пояснил он.Американский военный отметил, что киевские власти уже столкнулись с серьезным демографическим кризисом, вызванным, в частности, оттоком населения. Это связано с тем, что примерно четверть жителей покинула страну с начала конфликта.По словам Макгрегора, американские спецслужбы нагло врут, рассказывая о несуществующих успехах и будущих перспективах ВСУ.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html
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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, пентагон, оон
В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Пентагон, ООН
20:26 01.02.2023 (обновлено: 23:18 01.02.2023)
 
Американский полковник раскрыл план по спасению Зеленского

Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом Зеленского спастись

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим. Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще", — пояснил он.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:16
В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины
Американский военный отметил, что киевские власти уже столкнулись с серьезным демографическим кризисом, вызванным, в частности, оттоком населения. Это связано с тем, что примерно четверть жителей покинула страну с начала конфликта.
По словам Макгрегора, американские спецслужбы нагло врут, рассказывая о несуществующих успехах и будущих перспективах ВСУ.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 18:33
"Путину это скажи". Поляки высмеяли Дуду за слова о капитуляции России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинПентагонООН
 
 
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