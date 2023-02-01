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Россиянам рассказали, что нельзя есть на завтрак зимой
Россиянам рассказали, что нельзя есть на завтрак зимой - РИА Новости, 01.02.2023
Россиянам рассказали, что нельзя есть на завтрак зимой
Состав зимнего завтрака должен отличаться от летнего варианта, считает врач-диетолог Наталья Круглова. В интервью радио Sputnik она назвала продукты, которые не РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:15
2023-02-01T02:15
2023-02-01T02:15
общество
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здоровье
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Состав зимнего завтрака должен отличаться от летнего варианта, считает врач-диетолог Наталья Круглова. В интервью радио Sputnik она назвала продукты, которые не стоит употреблять во время утреннего приема пищи.Зимний завтрак должен быть достаточно плотным и содержать все необходимые организму нутриенты, считает Круглова. Находясь на свежем воздухе при минусовой температуре, человек расходует больше энергии, чем в теплую погоду, пояснила она.При этом насыщающий и калорийный — не одно и то же, предупредила диетолог. Она рекомендует исключить из утреннего меню блюда, содержащие большое количество простых углеводов."Например, некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка и какие-то сладости. Эти продукты могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью, потому что после них очень быстро опять захочется есть. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не дает насыщения на длительное время", — уточнила Круглова.В холодное время года человек обязательно должен получать по утрам витамины и клетчатку, добавила она."На завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы еще добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов", — посоветовала Круглова.
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общество, россия, наталья круглова, здоровье, еда
Общество, Россия, Наталья Круглова, Здоровье, Еда
Россиянам рассказали, что нельзя есть на завтрак зимой
Диетолог Круглова: зимний завтрак должен быть плотным и содержать витамины и клетчатку
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Состав зимнего завтрака должен отличаться от летнего варианта, считает врач-диетолог Наталья Круглова. В интервью
радио Sputnik она назвала продукты, которые не стоит употреблять во время утреннего приема пищи.
Зимний завтрак должен быть достаточно плотным и содержать все необходимые организму нутриенты, считает Круглова
. Находясь на свежем воздухе при минусовой температуре, человек расходует больше энергии, чем в теплую погоду, пояснила она.
"Просто баночка йогурта или один бутерброд — этого мало в холодное время года. Завтрак должен быть насыщающим и полноценным по составу", — сказала Круглова.
При этом насыщающий и калорийный — не одно и то же, предупредила диетолог. Она рекомендует исключить из утреннего меню блюда, содержащие большое количество простых углеводов.
"Например, некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка и какие-то сладости. Эти продукты могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью, потому что после них очень быстро опять захочется есть. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не дает насыщения на длительное время", — уточнила Круглова.
В холодное время года человек обязательно должен получать по утрам витамины и клетчатку, добавила она.
"На завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы еще добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов", — посоветовала Круглова.