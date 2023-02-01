https://ria.ru/20230201/zaporozhe-1848833567.html

В Запорожской области выстраивают новую линию обороны

В Запорожской области выстраивают новую линию обороны - РИА Новости, 01.02.2023

В Запорожской области выстраивают новую линию обороны

Первая линия обороны российской армии в Запорожской области сдвинулась вперед, теперь ее выстраивают с учетом новых занятых рубежей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T02:11

2023-02-01T02:11

2023-02-01T02:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

киев

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Первая линия обороны российской армии в Запорожской области сдвинулась вперед, теперь ее выстраивают с учетом новых занятых рубежей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Российская армия в январе начала локальные наступательные действия на Запорожской направлении. Боевые действия идут практически по всей линии фронта, но основные его участки — в районе городов Орехов и Гуляйполе. При этом всего удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять сел. "Армия закрепила достигнутые успехи. Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей", — отметил Рогов. По его словам, в январе в результате наступательных действий российской армии на запорожской линии боевого соприкосновения суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230131/donetsk-1848824785.html

https://ria.ru/20230201/rakety-1848831276.html

россия

запорожская область

киев

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безопасность, россия, запорожская область, киев, владимир рогов