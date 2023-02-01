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Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2023
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Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова
Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2023
Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова
Западные страны от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:45
2023-02-01T17:45
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
нато
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас мы видим, как коллективный Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя нашей стране. Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто из того, что было накоплено за последние десятилетия позитивного и на что обращала внимание наша страна", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, находятся ли отношения РФ и США в худшей точке со времен Холодной войны. Захарова напомнила о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года. "Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и в частности министр иностранных дел РФ, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть", - добавила Захарова.
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россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, нато
Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, НАТО
17:45 01.02.2023
 
Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова

Захарова: страны Запада от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас мы видим, как коллективный Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя нашей стране. Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто из того, что было накоплено за последние десятилетия позитивного и на что обращала внимание наша страна", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, находятся ли отношения РФ и США в худшей точке со времен Холодной войны.
Захарова напомнила о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года.
"Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и в частности министр иностранных дел РФ, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть", - добавила Захарова.
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31 января, 08:00
Европе предложили новую цель в войне с Россией
 
РоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреНАТО
 
 
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