Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова
Захарова: страны Запада от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас мы видим, как коллективный Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя нашей стране. Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто из того, что было накоплено за последние десятилетия позитивного и на что обращала внимание наша страна", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, находятся ли отношения РФ и США в худшей точке со времен Холодной войны.
Захарова напомнила о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года.
"Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и в частности министр иностранных дел РФ, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть", - добавила Захарова.
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