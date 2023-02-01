https://ria.ru/20230201/zapad-1849043979.html

Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова

Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2023

Запад переходит от гибридной войны с Россией к обычной, заявила Захарова

Западные страны от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:45

2023-02-01T17:45

2023-02-01T17:45

россия

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

нато

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны от гибридной войны с Россией переходят к войне как она есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас мы видим, как коллективный Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя нашей стране. Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто из того, что было накоплено за последние десятилетия позитивного и на что обращала внимание наша страна", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, находятся ли отношения РФ и США в худшей точке со времен Холодной войны. Захарова напомнила о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года. "Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и в частности министр иностранных дел РФ, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, нато