https://ria.ru/20230201/zabastovka-1848830997.html

В Британии пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка

В Британии пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка - РИА Новости, 01.02.2023

В Британии пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка

Крупнейшая за десятилетие забастовка пройдет в Великобритании в среду, на протесты с требованиями повышения заработной платы могут выйти до полумиллиона... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T01:16

2023-02-01T01:16

2023-02-01T04:19

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Крупнейшая за десятилетие забастовка пройдет в Великобритании в среду, на протесты с требованиями повышения заработной платы могут выйти до полумиллиона человек.Акции протеста устроят сотни тысяч работников из разных областей, по данным британских СМИ, эта забастовка станет крупнейшей за десятилетие. Основную группу бастующих будут представлять сотрудники сферы образования: более 300 тысяч учителей выйдут на пикеты в Англии и Уэльсе, требуя повышения зарплаты на фоне кризиса в стране. Это станет крупнейшей забастовкой педагогов в истории, она затронет более 23 тысяч школ. К ним присоединятся 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. Кроме того, на манифестации в среду выйдут по меньшей мере 100 тысяч британских госслужащих, что станет крупнейшей за много лет стачкой работников государственного сектора. Забастовку устроят сотрудники из 123 организаций, в том числе из многих министерств, правительственных ведомств, агентств и управлений. Демонстрации также устроят десятки тысяч сотрудников транспортного сектора, в частности машинисты из профсоюза ASLEF и члены профсоюза RMT из 14 железнодорожных компаний. Акции протеста транспортников поддержат около 1,9 тысячи водителей автобусов в Лондоне. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230131/inflyatsiya-1848681603.html

https://ria.ru/20230127/nalogoplatelschik-1847882450.html

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