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Премьер Литвы выступила за изучение в школах польского вместо русского
Премьер Литвы выступила за изучение в школах польского вместо русского - РИА Новости, 01.02.2023
Премьер Литвы выступила за изучение в школах польского вместо русского
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:33
2023-02-01T14:33
2023-02-01T14:34
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский. Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в текущем учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1800. "Я определенно за то, чтобы польского языка как иностранного было в школах как можно больше... Думаю, это очень хороший выбор. Я предпочитаю, чтобы вторым иностранным языком по выбору после английского был польский, а не русский", - сказала Шимоните в эфире польскоязычной радиостанции Znad Wilii. По ее словам, для преподавания в школах польского в Литве не так сложно было бы найти учителей, как для преподавания других иностранных языков. "Но хотелось бы, чтобы в школах, в системе образования, за которую отвечает государство, у детей был бы выбор получше, чем русский как единственный второй иностранный язык, который мы может предоставить, поскольку у нас нет педагогов, которые могли бы преподавать на других языках. Я была бы "всеми четырьмя" за то, чтобы латышский и польский языки были более подходящими в качестве второго иностранного", - сказала Шимоните. Премьер Литвы также высказала мнение, что в литовском обществе "есть определенная интоксикация русской культурой", поэтому ее "не удивляет нежелание сейчас ее читать, слушать и еще что-либо с ней делать". Ранее советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас сообщил, что власти страны не приняли решения по примеру Латвии запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается, за прошедший год число литовских школьников, изучающих русский, уменьшилось на 8,6%. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет.
https://ria.ru/20230113/shtraf-1844773662.html
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в мире, литва, латвия, ингрида шимоните, русский язык в мире, россия
В мире, Литва, Латвия, Ингрида Шимоните, Русский язык в мире, Россия
14:33 01.02.2023 (обновлено: 14:34 01.02.2023)
Премьер Литвы выступила за изучение в школах польского вместо русского
Премьер Литвы Шимоните призвала популяризовать в школах изучение польского вместо русского
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила
за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский.
Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в текущем учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1800.
"Я определенно за то, чтобы польского языка как иностранного было в школах как можно больше... Думаю, это очень хороший выбор. Я предпочитаю, чтобы вторым иностранным языком по выбору после английского был польский, а не русский", - сказала Шимоните в эфире польскоязычной радиостанции Znad Wilii.
По ее словам, для преподавания в школах польского в Литве не так сложно было бы найти учителей, как для преподавания других иностранных языков.
"Но хотелось бы, чтобы в школах, в системе образования, за которую отвечает государство, у детей был бы выбор получше, чем русский как единственный второй иностранный язык, который мы может предоставить, поскольку у нас нет педагогов, которые могли бы преподавать на других языках. Я была бы "всеми четырьмя" за то, чтобы латышский и польский языки были более подходящими в качестве второго иностранного", - сказала Шимоните.
Премьер Литвы также высказала мнение, что в литовском обществе "есть определенная интоксикация русской культурой", поэтому ее "не удивляет нежелание сейчас ее читать, слушать и еще что-либо с ней делать".
Ранее советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас сообщил, что власти страны не приняли решения по примеру Латвии
запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается, за прошедший год число литовских школьников, изучающих русский, уменьшилось на 8,6%. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет.