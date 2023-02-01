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Минобрнауки: Киев забыл о праве студентов общаться на русском языке

Минобрнауки: Киев забыл о праве студентов общаться на русском языке - РИА Новости, 01.02.2023

Минобрнауки: Киев забыл о праве студентов общаться на русском языке

Конституция Украины дает студентам из других государств право общаться между собой на родном языке, в том числе на русском, но Киев сейчас об этом не... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:40

2023-02-01T12:40

2023-02-01T12:40

украина

киев

россия

тарас креминь

константин могилевский

русский язык в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Конституция Украины дает студентам из других государств право общаться между собой на родном языке, в том числе на русском, но Киев сейчас об этом не вспоминает, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Так он прокомментировал заявление уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя о том, что вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах высших учебных заведений по примеру Киево-Могилянской академии. "Могу сказать, что за последние годы в российские вузы поступило немало студентов украинского происхождения. И они могут в наших университетах так же, как и любые другие студенты, общаться друг с другом на родном языке. Право на это им дает конституция Российской Федерации... Насколько я знаю, и украинская конституция дает аналогичное право, но на Украине сейчас об этом не вспоминают", - сказал Могилевский.

https://ria.ru/20230127/pistorius-1848029166.html

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украина, киев, россия, тарас креминь, константин могилевский, русский язык в мире