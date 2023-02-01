https://ria.ru/20230201/yandeks-1848842211.html

"Яндекс" заявил, что не использует умные колонки для прослушки

"Яндекс" заявил, что не использует умные колонки для прослушки - РИА Новости, 01.02.2023

"Яндекс" заявил, что не использует умные колонки для прослушки

"Яндекс" не использует умные колонки со встроенным голосовым помощником Алиса для прослушки пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T06:23

2023-02-01T06:23

2023-02-01T06:37

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. "Яндекс" не использует умные колонки со встроенным голосовым помощником Алиса для прослушки пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В понедельник "Яндекс" сообщил, что во время аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании — в частности, в коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Тогда уточнялось, что попавшие в сеть фрагменты также содержали тестовые алгоритмы, которые применялись и для улучшения качества активации голосового ассистента Алиса. Алгоритм позволял включать микрофон колонки на несколько секунд в случайный момент без упоминания Алисы. "Яндекс" никогда не прослушивал пользователей "умных устройств". Как мы писали ранее,.. опубликованные фрагменты кода применяются только в бета-версии голосового помощника. В бете могут участвовать только сотрудники "Яндекса" и их устройства", — пояснили в пресс-службе компании. В "Яндексе" подчеркнули, что сам алгоритм работает только в тестовой версии. "Результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей", — добавили в компании. На прошлой неделе в телеграм-каналах появилась информация, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса", который компания использует в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что в открытом доступе оказались коды от большинства сервисов компании — от "Почты" и "Такси" до "Музыки" и "Облака". Позже источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", а не хакеры. Пресс-служба компании в комментарии агентству заявляла, что взлома не было, а угроза для данных пользователей отсутствует. По информации "Яндекса", сейчас идет расследование.

https://ria.ru/20230131/market-1848592170.html

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общество, технологии, яндекс, россия