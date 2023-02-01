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В России с 1 февраля увеличились выплаты, пособия и компенсации - РИА Новости, 01.02.2023
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В России с 1 февраля увеличились выплаты, пособия и компенсации
В России с 1 февраля увеличились выплаты, пособия и компенсации - РИА Новости, 01.02.2023
В России с 1 февраля увеличились выплаты, пособия и компенсации
В России увеличились размеры социальных выплат, пособий и компенсаций, изменения затронут 16 миллионов человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:36
2023-02-01T20:19
общество
россия
антон котяков
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России увеличились размеры социальных выплат, пособий и компенсаций, изменения затронут 16 миллионов человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Постановление об индексации некоторых социальных выплат на 11,9 процента накануне подписал премьер Михаил Мишустин.По данным Социального фонда России, максимальный размер единоразовой страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 131,7 тысячи рублей, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты — 101,3 тысячи рублей. Ежемесячные выплаты инвалидам I, II и III групп вырастут до 5000 рублей, 3500 рублей и 2700 рублей соответственно, а выплата детям-инвалидам — до 3500 рублей.Выплата ветеранам боевых действий составит 3,9 тысячи рублей, Героям Советского Союза и России и полным кавалерам ордена Славы — 83,5 тысячи рублей, Героям Труда, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой славы — 61,6 тысячи рублей.Индексация коснется и детских пособий. Так, единовременная выплата при рождении ребенка составит 22,9 тысячи рублей, единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 36,3 тысячи рублей, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — 15,5 тысячи рублей.Также с 1 февраля индексируется материнский капитал. В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.
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общество, россия, антон котяков, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Антон Котяков, Частичная мобилизация в России
15:36 01.02.2023 (обновлено: 20:19 01.02.2023)
 
В России с 1 февраля увеличились выплаты, пособия и компенсации

Глава Минтруда Котяков: с 1 февраля увеличатся выплаты и пособия 16 миллионов россиян

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России увеличились размеры социальных выплат, пособий и компенсаций, изменения затронут 16 миллионов человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Повышение коснется мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми — единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью", — пояснил чиновник.

Постановление об индексации некоторых социальных выплат на 11,9 процента накануне подписал премьер Михаил Мишустин.
По данным Социального фонда России, максимальный размер единоразовой страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 131,7 тысячи рублей, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты — 101,3 тысячи рублей. Ежемесячные выплаты инвалидам I, II и III групп вырастут до 5000 рублей, 3500 рублей и 2700 рублей соответственно, а выплата детям-инвалидам — до 3500 рублей.
Выплата ветеранам боевых действий составит 3,9 тысячи рублей, Героям Советского Союза и России и полным кавалерам ордена Славы — 83,5 тысячи рублей, Героям Труда, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой славы — 61,6 тысячи рублей.
Индексация коснется и детских пособий. Так, единовременная выплата при рождении ребенка составит 22,9 тысячи рублей, единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 36,3 тысячи рублей, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — 15,5 тысячи рублей.
Также с 1 февраля индексируется материнский капитал. В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.
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ОбществоРоссияАнтон КотяковЧастичная мобилизация в России
 
 
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