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В Госдуме позитивно оценили идею об ограничениях выезда депутатов за рубеж - РИА Новости, 01.02.2023
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В Госдуме позитивно оценили идею об ограничениях выезда депутатов за рубеж
В Госдуме позитивно оценили идею об ограничениях выезда депутатов за рубеж - РИА Новости, 01.02.2023
В Госдуме позитивно оценили идею об ограничениях выезда депутатов за рубеж
Профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:32
2023-02-01T21:49
общество
россия
василий пискарев
евгений пригожин
вячеслав володин
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к Пискареву с просьбой законодательно запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения спецоперации выезжать на отдых за пределы России, соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд"."Инициатива Евгения Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также об усилении контроля за их этическим поведением безусловно заслуживает внимания… Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время", - сообщил Пискарев в своем телеграм-канале.Вместе с тем он заметил, что в отношении депутатов Госдумы по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина уже внесено в регламент требование об обязательном уведомлении о планах выезда за пределы РФ."В отношении государственных, муниципальных служащих данный вопрос также может быть урегулирован на ведомственном уровне. Напомню, что для сотрудников правоохранительных органов ограничение на поездки в недружественные страны действует уже не первый год. Также мы значительно ужесточили ограничения для выезда за рубеж тех, кто имеет или имел в последние пять лет доступ к гостайне", - сообщил политик.
https://ria.ru/20221116/dobrovoltsy-1831851870.html
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общество, россия, василий пискарев, евгений пригожин, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Общество, Россия, Василий Пискарев, Евгений Пригожин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:32 01.02.2023 (обновлено: 21:49 01.02.2023)
 
В Госдуме позитивно оценили идею об ограничениях выезда депутатов за рубеж

Пискарев: ограничения выезда депутатов за рубеж на время спецоперации заслуживают внимания

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к Пискареву с просьбой законодательно запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения спецоперации выезжать на отдых за пределы России, соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд".
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"Инициатива Евгения Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также об усилении контроля за их этическим поведением безусловно заслуживает внимания… Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время", - сообщил Пискарев в своем телеграм-канале.
Вместе с тем он заметил, что в отношении депутатов Госдумы по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина уже внесено в регламент требование об обязательном уведомлении о планах выезда за пределы РФ.
"В отношении государственных, муниципальных служащих данный вопрос также может быть урегулирован на ведомственном уровне. Напомню, что для сотрудников правоохранительных органов ограничение на поездки в недружественные страны действует уже не первый год. Также мы значительно ужесточили ограничения для выезда за рубеж тех, кто имеет или имел в последние пять лет доступ к гостайне", - сообщил политик.
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ОбществоРоссияВасилий ПискаревЕвгений ПригожинВячеслав ВолодинГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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