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Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/vsu-1848884516.html
Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск
Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск - РИА Новости, 01.02.2023
Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск
Российские войска нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между Артемовском и Часовым Яром, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:08
2023-02-01T13:38
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между Артемовском и Часовым Яром, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24"."Частично она (трасса. — Прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят", — сказал он.По словам Гагина, это единственная оставшаяся дорога, по которой Киев еще может снабжать свою группировку. Он также отметил, что ситуация в городе тяжелая, ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. В последние недели там идут ожесточенные бои. Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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артемовск
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артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:08 01.02.2023 (обновлено: 13:38 01.02.2023)
 
Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Гагин: российские военные нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-72 ведет огонь по опорному пункту ВСУ
Российский танк Т-72 ведет огонь по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Российский танк Т-72 ведет огонь по опорному пункту ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между Артемовском и Часовым Яром, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
"Частично она (трасса. — Прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят", — сказал он.
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По словам Гагина, это единственная оставшаяся дорога, по которой Киев еще может снабжать свою группировку. Он также отметил, что ситуация в городе тяжелая, ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. В последние недели там идут ожесточенные бои. Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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