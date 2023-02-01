СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше
Dziennik Gazeta Prawna: Байден может встретиться в Польше с Зеленским
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Варшава, 1 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден может встретиться в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
"Рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в качестве места встречи Байдена с Зеленским рассматриваются два города - Жешув и Варшава.
По информации Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский на встрече с Байденом "представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине", а также "вернется к теме гарантий безопасности для Киева".
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит.
По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.