https://ria.ru/20230201/vstrecha-1848869204.html

СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше

СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше - РИА Новости, 01.02.2023

СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше

Президент США Джо Байден может встретиться в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:20

2023-02-01T10:20

2023-02-01T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

киев

джо байден

владимир зеленский

анджей дуда

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Варшава, 1 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден может встретиться в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. "Рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что в качестве места встречи Байдена с Зеленским рассматриваются два города - Жешув и Варшава. По информации Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский на встрече с Байденом "представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине", а также "вернется к теме гарантий безопасности для Киева". Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года. На минувшей неделе американские СМИ писали, что Байден может посетить Польшу в рамках поездки в Европу, которая пока официально не анонсирована. При этом посещение соседней с ней Украины, как утверждали собеседники изданий из числа американских чиновников, пока представляется маловероятным. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230201/natsist-1848839363.html

https://ria.ru/20230201/eksperimenty-1848835339.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, анджей дуда