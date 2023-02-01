Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/vstrecha-1848869204.html
СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше
СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше
Президент США Джо Байден может встретиться в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:20
2023-02-01T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
киев
джо байден
владимир зеленский
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840453099_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_7e09fb43fcc062849c297ee82c9360a3.jpg
Варшава, 1 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден может встретиться в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. "Рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что в качестве места встречи Байдена с Зеленским рассматриваются два города - Жешув и Варшава. По информации Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский на встрече с Байденом "представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине", а также "вернется к теме гарантий безопасности для Киева". Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года. На минувшей неделе американские СМИ писали, что Байден может посетить Польшу в рамках поездки в Европу, которая пока официально не анонсирована. При этом посещение соседней с ней Украины, как утверждали собеседники изданий из числа американских чиновников, пока представляется маловероятным. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230201/natsist-1848839363.html
https://ria.ru/20230201/eksperimenty-1848835339.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840453099_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_75fe34288ee503a5082bdf9de07c4f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, анджей дуда
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
10:20 01.02.2023
 
СМИ сообщили о возможности встречи Байдена с Зеленским в Польше

Dziennik Gazeta Prawna: Байден может встретиться в Польше с Зеленским

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Варшава, 1 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден может встретиться в Польше с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
"Рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 05:31
В США ответили тем, кто отрицает нацизм Зеленского из-за еврейских корней
Издание отмечает, что в качестве места встречи Байдена с Зеленским рассматриваются два города - Жешув и Варшава.
По информации Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский на встрече с Байденом "представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине", а также "вернется к теме гарантий безопасности для Киева".
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит.
По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года.
На минувшей неделе американские СМИ писали, что Байден может посетить Польшу в рамках поездки в Европу, которая пока официально не анонсирована. При этом посещение соседней с ней Украины, как утверждали собеседники изданий из числа американских чиновников, пока представляется маловероятным.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 03:20
"Ради экспериментов?" Зеленскому задали неудобный вопрос об украинцах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала