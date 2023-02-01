08:00 01.02.2023 (обновлено: 08:02 01.02.2023)
Устали лгать. Запад признал участие в войне против России
© AP Photo / CTK, Libor ZavoralЧешские солдаты с флагами стран — членов НАТО во время военного парада в Либереце. 12 марта 1999
© AP Photo / CTK, Libor Zavoral
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Михаил Катков. После решения предоставить ВСУ танки западные политики и журналисты заговорили о том, что США и Евросоюз приближают не мир, а третью мировую войну. В Москве предупреждают о том же. О новом витке украинского кризиса — в материале РИА Новости.
Врагу не пожелаешь
Германия передаст Киеву 14 танков Leopard. США — 31 M1 Abrams, Лондон — 14 Challenger 2. Кроме того, боевые машины поступят в зону конфликта из Польши, Нидерландов и Испании.
Танки Leopard 2 армии Германии
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это решение подтвердило направленность стран НАТО на эскалацию. Она указала, что вместе с танками на Украину отправятся специалисты для обслуживания техники, которых используют в качестве "пушечного мяса". Кроме того, дипломат обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с вопросом: почему альянс вооружает Киев, помогает вербовать солдат на своей территории, но не считает себя стороной конфликта?
Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Он считает, что между Россией и Западом идет уже почти настоящая война, к которой США и Евросоюз давно готовились.
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Секрет Полишинеля
На Западе тоже встревожены тем, как развиваются события. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признался: он ждет справедливого мира, установленного в соответствии с уставом организации, но то, что происходит сейчас, — это движение в обратном направлении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал изданию The American Conservative, что Запад "находится в состоянии войны с Россией" и ситуация с каждым днем все хуже. Он не исключает, что в конце концов дойдет до ядерных ударов. В том числе, атомные грибы могут подняться над Варшавой и Берлином.
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на заседании ПАСЕ выступила с такой речью: "Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга". Ведомству пришлось извиняться, потому что канцлер Олаф Шольц при каждом удобном случае повторяет, что Германия не воюет с Россией.
В Великобритании глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News тоже утверждал, что Европа находится в состоянии войны, помогая Киеву. Причем этого недостаточно. По его мнению, нужно встретиться с Россией "лицом к лицу, не оставлять Украине всю работу".
© AP Photo / Kevin LamarqueПресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи альянса в Берлине
© AP Photo / Kevin Lamarque
Пресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи альянса в Берлине
Британская газета The Guardian опубликовала статью "Отправка танков на Украину проясняет одно: теперь это война Запада против России". Автор материала ожидает стратегический поворот в боевых действиях. При этом конфликт, уверен он, растянется на годы. Что касается победы Украины, то тут сомнение вызывает лишь стремление Киева вернуть Крым. В НАТО к этому не готовы.
Между тем, по данным европейской социологической службы Euroskopia, 48 процентов населения Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Франции хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. В том числе за счет изменения границ Украины. Это поддерживают 64 процента австрийцев, 60 процентов немцев, 54 процента греков, 50 процентов испанцев и итальянцев. В то же время за поставки оружия киевскому режиму — 56 процентов респондентов в девяти странах.
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Другая война
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов полагает, что западные политики не могут не ужесточать риторику. И ни к чему хорошему это не приведет.
"Военные действия приобрели столь масштабный характер, и степень вовлеченности в них стран НАТО настолько существенна, что факт противостояния с Россией странно отрицать. Другое дело, что с дипломатической точки зрения Западу было бы лучше рассуждать только о помощи Украине, но реальность за риторикой не спрятать. Неудивительно, что Бербок, случайно проговорившись, принялась оправдываться, дескать, ее не так поняли", — говорит эксперт.
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams
Поставка танков — это новый уровень. Каждое повышение градуса конфликта делает жизнь европейцев менее комфортной. Политики пытаются убедить избирателей, что до прямого столкновения с Москвой не дойдет — надо лишь сейчас надавить, и все закончится. Но этому уже не верят.
"Не исключено, что рядовые европейцы и американцы, выступающие против войны с Россией, повлияют на ситуацию. С другой стороны, западные СМИ твердят о "решающей фазе" боев, поэтому воинственная риторика, наоборот, может усилиться", — предупреждает Лукьянов.
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин также считает, что, прямо говоря о войне с Россией, западные "ястребы" готовят население к дальнейшей эскалации. Однако он призывает отделять заявления политиков от позиции правительств.
"Пока "война" лишь фигура речи. Брошенную журналисту фразу нельзя считать "казусом белли". Вместе с тем таково реальное положение вещей: Запад ведет гибридную войну против России", — подчеркивает эксперт.
И указывает на исторические прецеденты. В Корее, Вьетнаме, Афганистане и Югославии третьи силы тоже не признавали участия в войне. Но воевали.