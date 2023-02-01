https://ria.ru/20230201/volonter-1848859732.html
Курский депутат после поездки в Мексику станет волонтером в спецоперации
Курский депутат после поездки в Мексику станет волонтером в спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023
Курский депутат после поездки в Мексику станет волонтером в спецоперации
Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале января записал видеопривет из Мексики, рассказал РИА Новости, что в ближайшее время отправится... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:33
2023-02-01T09:33
2023-02-01T09:33
общество
мексика
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале января записал видеопривет из Мексики, рассказал РИА Новости, что в ближайшее время отправится волонтером в зону СВО. В понедельник Васильев опубликовал во "ВКонтакте" видео, на котором он в поле, держа в руках украинскую листовку с призывом сдаваться, говорит: "Мы не сдаемся". Во вторник эта видеозапись попала в СМИ и завирусилась в Telegram-каналах - авторы предполагали, что Васильев отправился в зону СВО. "В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано еще в прошлом году", — пояснил депутат РИА Новости. Комментируя опубликованную видеозапись, Васильев отметил, что место съёмки он сообщить не может, но добавил, что это была рабочая командировка. Скандальную известность Васильев получил в новогодние праздники, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал такой видеопривет, а комиссия по депутатской этике позже объявила Васильеву предупреждение. В конце января Васильев сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию и остался рядовым депутатом.
https://ria.ru/20230126/er-1847666667.html
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общество, мексика, курская область, роман старовойт
Общество, Мексика, Курская область, Роман Старовойт
Курский депутат после поездки в Мексику станет волонтером в спецоперации
Депутат Васильев после поездки в Мексику заявил, что станет волонтером в спецоперации
ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости.
Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале января записал видеопривет
из Мексики, рассказал РИА Новости, что в ближайшее время отправится волонтером в зону СВО.
В понедельник Васильев опубликовал во "ВКонтакте" видео, на котором он в поле, держа в руках украинскую листовку с призывом сдаваться, говорит: "Мы не сдаемся". Во вторник эта видеозапись попала в СМИ и завирусилась в Telegram-каналах - авторы предполагали, что Васильев отправился в зону СВО.
"В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано еще в прошлом году", — пояснил депутат РИА Новости.
Комментируя опубликованную видеозапись, Васильев отметил, что место съёмки он сообщить не может, но добавил, что это была рабочая командировка.
Скандальную известность Васильев получил в новогодние праздники, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!".
Губернатор Курской области Роман Старовойт
раскритиковал такой видеопривет, а комиссия по депутатской этике позже объявила Васильеву предупреждение.
В конце января Васильев сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию и остался рядовым депутатом.