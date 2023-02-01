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В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков - РИА Новости, 01.02.2023
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В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков
В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков - РИА Новости, 01.02.2023
В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков
Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:20
2023-02-01T14:20
происшествия
нюрбинский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 фев – РИА Новости. Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. "В селе Кюндядя Нюрбинского района объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нахождением волков вблизи населенного пункта и травежом лошадей. В эти дни из-за создания угрозы жизни и здоровью людей, министерство вынесло 3 решения о регулировании численности волков в Нюрбинском районе. По состоянию на 25 января, всего добыто 11 волков", - рассказали в пресс-службе. По данным департамента ветеринарии республики, в январе в селе зарегистрировано 6 случаев "травежа лошадей".
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нюрбинский район
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происшествия, нюрбинский район, республика саха (якутия)
Происшествия, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия)
14:20 01.02.2023
 
В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков

Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПолярный волк
Полярный волк - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полярный волк. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 фев – РИА Новости. Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
"В селе Кюндядя Нюрбинского района объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нахождением волков вблизи населенного пункта и травежом лошадей. В эти дни из-за создания угрозы жизни и здоровью людей, министерство вынесло 3 решения о регулировании численности волков в Нюрбинском районе. По состоянию на 25 января, всего добыто 11 волков", - рассказали в пресс-службе.
По данным департамента ветеринарии республики, в январе в селе зарегистрировано 6 случаев "травежа лошадей".
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