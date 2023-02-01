https://ria.ru/20230201/volki-1848960272.html

В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков

В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков - РИА Новости, 01.02.2023

В якутском селе объявили ЧС из-за нашествия волков

Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:20

2023-02-01T14:20

2023-02-01T14:20

происшествия

нюрбинский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 1 фев – РИА Новости. Чрезвычайную ситуацию объявили в якутском селе Кюндядя из-за нашествия волков, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. "В селе Кюндядя Нюрбинского района объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нахождением волков вблизи населенного пункта и травежом лошадей. В эти дни из-за создания угрозы жизни и здоровью людей, министерство вынесло 3 решения о регулировании численности волков в Нюрбинском районе. По состоянию на 25 января, всего добыто 11 волков", - рассказали в пресс-службе. По данным департамента ветеринарии республики, в январе в селе зарегистрировано 6 случаев "травежа лошадей".

https://ria.ru/20220902/poni-1814133482.html

нюрбинский район

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нюрбинский район, республика саха (якутия)