Президент Республики Сербской БиГ высказался о визах для россиян
Милорад Додик: введение виз для граждан России не стоит в повестке дня
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Введение виз для граждан РФ для въезда в Боснию и Герцеговину (БиГ) не стоит в повестке дня, несмотря на призыв Еврокомиссии, заявил РИА Новости президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик.
В докладе Еврокомиссии (ЕК) о прогрессе БиГ как страны-кандидата на пути в ЕС отмечено, что ожидается полная согласованность с визовой политикой союза, которая не предполагает безвизового режима с РФ. Посольство России в конце января сообщило Радио и телевидению Республики Сербской БиГ, что действующее соглашение о безвизовом въезде между официальными Москвой и Сараево, прежде всего, отвечает интересам БиГ, "открытой страны, которую ЕС пытается сделать своей колонией".
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"ЕС много раз требовал от нас сделать что-то во имя некоей их совместной политики. Это у нас не стоит в повестке дня и мы это не обсуждаем. Думаю, что это был бы плохой шаг, в первую очередь, для Боснии и Герцеговины, ведь так она начнет ограничиваться и исключаться", - заявил агентству президент Республики Сербской.
"Если следуем только узкой европейской политике по отношению к России, это не является доказательством того, являемся ли мы в большей или меньшей степени европейцами. И мы озвучим наше мнение, которое отражает данную позицию", - подчеркнул Додик.
Согласно действующему законодательству, граждане РФ въезжают, выезжают и пребывают в БиГ без визы, если их общее пребывание на территории страны не превышает 30 дней в течение 60 дней, начиная со дня первого въезда.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).