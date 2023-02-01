https://ria.ru/20230201/vizit-1848928466.html

Президент Австрии прибыл с визитом в Киев

Президент Австрии прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 01.02.2023

Президент Австрии прибыл с визитом в Киев

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев, он разместил фотографии с перрона железнодорожного вокзала на своей странице в соцсети... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:08

2023-02-01T13:08

2023-02-01T14:01

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дмитрий любинский

владимир путин

россия

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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев, он разместил фотографии с перрона железнодорожного вокзала на своей странице в соцсети Twitter."После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом (Владимиром) Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности", - говорится в подписи к этим фотографиям.Президент Австрии также посетил пригород Киева - Бучу и выразил соболезнования из-за "каждой потерянной жизни, разрушенной из-за этой чудовищной наступательной войны", добавив, что "преступления против человечности... не должны быть забыты и остаться безнаказанными".Днем ранее, в ходе визита в Братиславу во вторник, 79-летний Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF.Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии о "колониальной войне", заявив, что такое высказывание "еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине". Любинский добавил, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Днем ранее, в ходе визита в Братиславу во вторник, 79-летний Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии о "колониальной войне", заявив, что такое высказывание "еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине". Любинский добавил, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230125/avstriya-1847231822.html

https://ria.ru/20230201/avstriya-1848830853.html

https://ria.ru/20230201/voyna-1848689250.html

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в мире, австрия, киев, украина, александер ван дер беллен, дмитрий любинский, владимир путин, россия