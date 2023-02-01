Рейтинг@Mail.ru
Президент Австрии прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/vizit-1848928466.html
Президент Австрии прибыл с визитом в Киев
Президент Австрии прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 01.02.2023
Президент Австрии прибыл с визитом в Киев
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев, он разместил фотографии с перрона железнодорожного вокзала на своей странице в соцсети... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:08
2023-02-01T14:01
в мире
австрия
киев
украина
александер ван дер беллен
дмитрий любинский
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822162178_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_5a742afccafa8f752058ea6ee7cb3ec7.jpg
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев, он разместил фотографии с перрона железнодорожного вокзала на своей странице в соцсети Twitter."После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом (Владимиром) Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности", - говорится в подписи к этим фотографиям.Президент Австрии также посетил пригород Киева - Бучу и выразил соболезнования из-за "каждой потерянной жизни, разрушенной из-за этой чудовищной наступательной войны", добавив, что "преступления против человечности... не должны быть забыты и остаться безнаказанными".Днем ранее, в ходе визита в Братиславу во вторник, 79-летний Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF.Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии о "колониальной войне", заявив, что такое высказывание "еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине". Любинский добавил, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Днем ранее, в ходе визита в Братиславу во вторник, 79-летний Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии о "колониальной войне", заявив, что такое высказывание "еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине". Любинский добавил, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230125/avstriya-1847231822.html
https://ria.ru/20230201/avstriya-1848830853.html
https://ria.ru/20230201/voyna-1848689250.html
австрия
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822162178_501:222:2936:2048_1920x0_80_0_0_b2edd43244193b35d912052447ee6e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, киев, украина, александер ван дер беллен, дмитрий любинский, владимир путин, россия
В мире, Австрия, Киев, Украина, Александер Ван дер Беллен, Дмитрий Любинский, Владимир Путин, Россия
13:08 01.02.2023 (обновлено: 14:01 01.02.2023)
 
Президент Австрии прибыл с визитом в Киев

Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев

© AP Photo / Theresa WeyАлександр Ван дер Беллен
Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Theresa Wey
Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев, он разместил фотографии с перрона железнодорожного вокзала на своей странице в соцсети Twitter.
"После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом (Владимиром) Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности", - говорится в подписи к этим фотографиям.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 07:13
Австрийский политик рассказал, как санкции нарушают конституцию страны
Президент Австрии также посетил пригород Киева - Бучу и выразил соболезнования из-за "каждой потерянной жизни, разрушенной из-за этой чудовищной наступательной войны", добавив, что "преступления против человечности... не должны быть забыты и остаться безнаказанными".
Днем ранее, в ходе визита в Братиславу во вторник, 79-летний Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF.
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии о "колониальной войне", заявив, что такое высказывание "еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине". Любинский добавил, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 01:13
Посол России в Австрии отреагировал на слова о "колониальной войне"
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Днем ранее, в ходе визита в Братиславу во вторник, 79-летний Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF.
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии о "колониальной войне", заявив, что такое высказывание "еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине". Любинский добавил, что таким образом имеет место "очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Чешские солдаты с флагами стран — членов НАТО во время военного парада в Либереце. 12 марта 1999 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 08:00
Станет еще хуже. Запад раскрыл свои планы
 
В миреАвстрияКиевУкраинаАлександер Ван дер БелленДмитрий ЛюбинскийВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала