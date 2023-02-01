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Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене - РИА Новости, 01.02.2023
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Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене
Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене - РИА Новости, 01.02.2023
Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене
Генпрокуратура Украины уведомила о подозрении в госизмене одного из сотрудников концерна "Укроборонпром", обсуждавшего с бывшим одноклассником из России... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:45
2023-02-01T23:08
россия
украина
киев
укроборонпром
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины уведомила о подозрении в госизмене одного из сотрудников концерна "Укроборонпром", обсуждавшего с бывшим одноклассником из России последствия ударов ВС РФ, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора. По версии ведомства, подозреваемый в марте 2022 года передавал "российскому куратору" сведения о последствиях ракетных и артиллерийских ударов ВС РФ по позициям украинских войск в Киеве и области. Сообщается, что подозреваемый поддерживал связь со своим бывшим одноклассником, проживающим на территории РФ, которому он рассказывал о последствиях обстрелов и движении украинских войск в городе, а также отправлял фотографии с мест.
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россия, украина, киев, укроборонпром, генеральная прокуратура рф
Россия, Украина, Киев, Укроборонпром, Генеральная прокуратура РФ
22:45 01.02.2023 (обновлено: 23:08 01.02.2023)
 
Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене

© Фото : ukroboronprom.com.uaЦех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : ukroboronprom.com.ua
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины уведомила о подозрении в госизмене одного из сотрудников концерна "Укроборонпром", обсуждавшего с бывшим одноклассником из России последствия ударов ВС РФ, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры уведомлен о подозрении в государственной измене инспектор по охране труда государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
По версии ведомства, подозреваемый в марте 2022 года передавал "российскому куратору" сведения о последствиях ракетных и артиллерийских ударов ВС РФ по позициям украинских войск в Киеве и области.
Сообщается, что подозреваемый поддерживал связь со своим бывшим одноклассником, проживающим на территории РФ, которому он рассказывал о последствиях обстрелов и движении украинских войск в городе, а также отправлял фотографии с мест.
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РоссияУкраинаКиевУкроборонпромГенеральная прокуратура РФ
 
 
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