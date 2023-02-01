https://ria.ru/20230201/ukroboronprom-1849101871.html

Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене

Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене - РИА Новости, 01.02.2023

Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене

Генпрокуратура Украины уведомила о подозрении в госизмене одного из сотрудников концерна "Укроборонпром", обсуждавшего с бывшим одноклассником из России... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:45

2023-02-01T22:45

2023-02-01T23:08

россия

украина

киев

укроборонпром

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины уведомила о подозрении в госизмене одного из сотрудников концерна "Укроборонпром", обсуждавшего с бывшим одноклассником из России последствия ударов ВС РФ, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора. По версии ведомства, подозреваемый в марте 2022 года передавал "российскому куратору" сведения о последствиях ракетных и артиллерийских ударов ВС РФ по позициям украинских войск в Киеве и области. Сообщается, что подозреваемый поддерживал связь со своим бывшим одноклассником, проживающим на территории РФ, которому он рассказывал о последствиях обстрелов и движении украинских войск в городе, а также отправлял фотографии с мест.

https://ria.ru/20230201/otstavka-1849090523.html

россия

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, киев, укроборонпром, генеральная прокуратура рф