22:45 01.02.2023 (обновлено: 23:08 01.02.2023)
Генпрокуратура Украины подозревает сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене
Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении сотрудника "Укроборонпрома" в госизмене
© Фото : ukroboronprom.com.uaЦех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
© Фото : ukroboronprom.com.ua
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины уведомила о подозрении в госизмене одного из сотрудников концерна "Укроборонпром", обсуждавшего с бывшим одноклассником из России последствия ударов ВС РФ, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры уведомлен о подозрении в государственной измене инспектор по охране труда государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
По версии ведомства, подозреваемый в марте 2022 года передавал "российскому куратору" сведения о последствиях ракетных и артиллерийских ударов ВС РФ по позициям украинских войск в Киеве и области.
Сообщается, что подозреваемый поддерживал связь со своим бывшим одноклассником, проживающим на территории РФ, которому он рассказывал о последствиях обстрелов и движении украинских войск в городе, а также отправлял фотографии с мест.