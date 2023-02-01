https://ria.ru/20230201/ukraina-1849096401.html

Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии

Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии - РИА Новости, 01.02.2023

Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии

В будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС, заявил в среду избранный 28 января президентом Чехии генерал армии в запасе Петр Павел в интервью изданию... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:03

2023-02-01T22:03

2023-02-01T22:03

в мире

украина

чехия

вильнюс

петр павел

нато

евросоюз

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ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. В будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС, заявил в среду избранный 28 января президентом Чехии генерал армии в запасе Петр Павел в интервью изданию Blesk. Модератор задал Павелу вопрос о том, планирует ли он участвовать в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и будет ли на нем активно выступать за прием Украины в состав альянса. Избранный президент Чехии также сообщил о целях намеченной на весну этого года поездки на Украину, причем предполагается, что это будет их совместная поездка с главой Словакии Зузаной Чапутовой. "Эта поездка должна стать выражением ясной поддержки Украины, потому что нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне. Ее успех - в наших жизненных интересах и в интересах всех наших союзников в рамках ЕС и НАТО", - сказал Павел. Отвечая на вопрос, готов ли он посетить не только Киев, но и места, расположенные ближе к линии фронта, Павел заявил, что не имел бы с этим проблем, но программа визита зависит от руководства Украины. "Это дело украинской стороны. Я бы, конечно, с этим проблем не имел. Но нет смысла делать любой ценой некие жесты, которые могли бы принести проблемы украинской стороне или кому-либо другому", - ответил Павел.

https://radiosputnik.ria.ru/20230201/polsha-1849029825.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, чехия, вильнюс, петр павел, нато, евросоюз