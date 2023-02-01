Рейтинг@Mail.ru
Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849096401.html
Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии
Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии - РИА Новости, 01.02.2023
Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии
В будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС, заявил в среду избранный 28 января президентом Чехии генерал армии в запасе Петр Павел в интервью изданию... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:03
2023-02-01T22:03
в мире
украина
чехия
вильнюс
петр павел
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. В будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС, заявил в среду избранный 28 января президентом Чехии генерал армии в запасе Петр Павел в интервью изданию Blesk. Модератор задал Павелу вопрос о том, планирует ли он участвовать в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и будет ли на нем активно выступать за прием Украины в состав альянса. Избранный президент Чехии также сообщил о целях намеченной на весну этого года поездки на Украину, причем предполагается, что это будет их совместная поездка с главой Словакии Зузаной Чапутовой. "Эта поездка должна стать выражением ясной поддержки Украины, потому что нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне. Ее успех - в наших жизненных интересах и в интересах всех наших союзников в рамках ЕС и НАТО", - сказал Павел. Отвечая на вопрос, готов ли он посетить не только Киев, но и места, расположенные ближе к линии фронта, Павел заявил, что не имел бы с этим проблем, но программа визита зависит от руководства Украины. "Это дело украинской стороны. Я бы, конечно, с этим проблем не имел. Но нет смысла делать любой ценой некие жесты, которые могли бы принести проблемы украинской стороне или кому-либо другому", - ответил Павел.
https://radiosputnik.ria.ru/20230201/polsha-1849029825.html
украина
чехия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, вильнюс, петр павел, нато, евросоюз
В мире, Украина, Чехия, Вильнюс, Петр Павел, НАТО, Евросоюз
22:03 01.02.2023
 
Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии

Президент Чехии Павел считает, что в будущем Украина должна входить в НАТО и Евросоюз

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. В будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС, заявил в среду избранный 28 января президентом Чехии генерал армии в запасе Петр Павел в интервью изданию Blesk.
Модератор задал Павелу вопрос о том, планирует ли он участвовать в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и будет ли на нем активно выступать за прием Украины в состав альянса.
"Да, планирую (участвовать - ред.). В рамках координированного подхода – да (будет выступать за прием Украины в альянс - ред.). Мое мнение такое, что Украина в будущем должна входить в состав как НАТО, так и Евросоюза", - сказал Павел.
Избранный президент Чехии также сообщил о целях намеченной на весну этого года поездки на Украину, причем предполагается, что это будет их совместная поездка с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
"Эта поездка должна стать выражением ясной поддержки Украины, потому что нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне. Ее успех - в наших жизненных интересах и в интересах всех наших союзников в рамках ЕС и НАТО", - сказал Павел.
Отвечая на вопрос, готов ли он посетить не только Киев, но и места, расположенные ближе к линии фронта, Павел заявил, что не имел бы с этим проблем, но программа визита зависит от руководства Украины.
"Это дело украинской стороны. Я бы, конечно, с этим проблем не имел. Но нет смысла делать любой ценой некие жесты, которые могли бы принести проблемы украинской стороне или кому-либо другому", - ответил Павел.
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:14В мире
Польша предложила НАТО предоставить Украине гарантии безопасности
 
В миреУкраинаЧехияВильнюсПетр ПавелНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала