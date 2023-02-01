Украина в будущем должна входить в НАТО и ЕС, считает президент Чехии
Президент Чехии Павел считает, что в будущем Украина должна входить в НАТО и Евросоюз
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. В будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС, заявил в среду избранный 28 января президентом Чехии генерал армии в запасе Петр Павел в интервью изданию Blesk.
Модератор задал Павелу вопрос о том, планирует ли он участвовать в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и будет ли на нем активно выступать за прием Украины в состав альянса.
"Да, планирую (участвовать - ред.). В рамках координированного подхода – да (будет выступать за прием Украины в альянс - ред.). Мое мнение такое, что Украина в будущем должна входить в состав как НАТО, так и Евросоюза", - сказал Павел.
Избранный президент Чехии также сообщил о целях намеченной на весну этого года поездки на Украину, причем предполагается, что это будет их совместная поездка с главой Словакии Зузаной Чапутовой.
"Эта поездка должна стать выражением ясной поддержки Украины, потому что нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне. Ее успех - в наших жизненных интересах и в интересах всех наших союзников в рамках ЕС и НАТО", - сказал Павел.
Отвечая на вопрос, готов ли он посетить не только Киев, но и места, расположенные ближе к линии фронта, Павел заявил, что не имел бы с этим проблем, но программа визита зависит от руководства Украины.
"Это дело украинской стороны. Я бы, конечно, с этим проблем не имел. Но нет смысла делать любой ценой некие жесты, которые могли бы принести проблемы украинской стороне или кому-либо другому", - ответил Павел.