https://ria.ru/20230201/ukraina-1849024122.html

Экс-замглавы МО Украины обвинили в препятствовании деятельности армии

Экс-замглавы МО Украины обвинили в препятствовании деятельности армии - РИА Новости, 01.02.2023

Экс-замглавы МО Украины обвинили в препятствовании деятельности армии

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в среду предъявлены обвинения ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны Украины. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:03

2023-02-01T17:03

2023-02-01T17:37

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в среду предъявлены обвинения ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны Украины."Экс-заместителю министра обороны сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей низкого качества", - написал Костин в Telegram-канале. Фамилия экс-замглавы минобороны Украины генпрокуратурой не называется. По словам Костина, генпрокуратура предъявила также обвинения бывшему и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов минобороны по факту растраты средств, а также "организации закупки некачественных бронежилетов".Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве.Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.

https://ria.ru/20230131/korruptsiya-1848692231.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848516411.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр, министерство обороны украины