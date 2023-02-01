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"Все плохо". В США увидели признак скорого исчезновения Украины - РИА Новости, 01.02.2023
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"Все плохо". В США увидели признак скорого исчезновения Украины
"Все плохо". В США увидели признак скорого исчезновения Украины - РИА Новости, 01.02.2023
"Все плохо". В США увидели признак скорого исчезновения Украины
Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:45
2023-02-01T18:32
в мире
украина
сша
киев
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министерство обороны сша
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom. "В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо", — отметил он.При этом полковник объяснил, что главной проблемой для Киева становится серьезный демографический кризис, вызванный, в частности, оттоком населения. Примерно четверть жителей покинула страну с начала конфликта, заметил Макгрегор, сославшись на подсчеты эксперта по демографическим вопросам.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230114/bezhentsy-1844864335.html
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в мире, украина, сша, киев, оон, министерство обороны сша, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Украина, США, Киев, ООН, Министерство обороны США, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
15:45 01.02.2023 (обновлено: 18:32 01.02.2023)
 
"Все плохо". В США увидели признак скорого исчезновения Украины

Полковник армии США в отставке Макгрегор заявил об угрозе исчезновения Украины

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.
"В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо", — отметил он.
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При этом полковник объяснил, что главной проблемой для Киева становится серьезный демографический кризис, вызванный, в частности, оттоком населения. Примерно четверть жителей покинула страну с начала конфликта, заметил Макгрегор, сославшись на подсчеты эксперта по демографическим вопросам.

"На Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях. <...> Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов", — поделился мнением военный.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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